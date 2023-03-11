Icon

الاتحاد الأوروبي: اتفاق السعودية وإيران سيساهم في استقرار المنطقة Icon أمير حائل: يوم العَلم يجسد معاني الفخر بالقيادة الحكيمة وهذا الوطن Icon يوم العلم السعودي.. رمز التوحيد والعزة والوحدة والتلاحم Icon مصر ترحب باستئناف العلاقات بين السعودية وإيران Icon ميقاتي يعتذر للعراقيين بعد واقعة ضرب الطلاب Icon أمير القصيم: العلم السعودي راية ترمز للعقيدة والقوة وعلو الحكمة والمكانة Icon وزير الإعلام: العلم السعودي يرفرف حاملًا مضامين التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء Icon شوارع جازان تتزين بـ 25 ألف علم Icon تركي بن محمد بن فهد: العلم السعودي رمز الرسالة الخالدة والقوة Icon أم شنقت ابنيها في جريمة مروعة تهز لندن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مناسبة تعكس الأصالة والشموخ لهذا الوطن

أمير حائل: يوم العَلم يجسد معاني الفخر بالقيادة الحكيمة وهذا الوطن

السبت ١١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٣ مساءً
أمير حائل: يوم العَلم يجسد معاني الفخر بالقيادة الحكيمة وهذا الوطن
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل باسمه وباسم أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، بمناسبة “يوم العلم “، معرباً سموه عن فخره واعتزازه باليوم الذي تستعيد فيه الذاكرة عبق ما قام الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه من أعمال خالدة وبطولات وعلى رأسها اختياره للعلم راية الوطن الخفاقة بشكله الحالي عام 1937 م .

معاني الفخر والعزة

وقال سموه في تصريح صحفي بهذه المناسبة : إن يوم العلم يعني الفخر بانتمائنا لهذا الوطن وهذه القيادة ويصادق على صدق مشاعرنا تجاه عقيدتنا ووحدتنا والتفافنا حول ولاة أمرنا – حفظهم الله- ويعبر عن هذا الوطن بوصفه نسيج واحد ابتداءً بقيادته ومسؤوليه وانتهاءً بمواطنيه وهم يقفون جميعاً بقلبٍ واحد وروح واحدة يهتفون لتحية العلم ويدعون المولى القدير بأن يسكن من وحد هذه البلاد وهذه الراية في أعلى درجات الجنة وكل من كان معه من رجاله المخلصين .

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعد أن مضامين أمر خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – بتحديد هذا اليوم من كل عام للاحتفاء بيوم العلم بأن له أبعاداً كبيرة وغالية في عقول وقلوب أبناء الوطن لترسخ هذه المناسبة الأصالة والشموخ وتستلهم من ميلاد هذا الوطن، الذي أرسى دعائم التلاحُم والتآخي وهيأ الإمكانات لتوفير سُبل العيش الكريم لأبنائه أجمل قوى العزم والهمة من أجل غدٍ مزهر -بإذن الله- للبلاد وللنهضة وللأجيال القادمة .

آفاق المستقبل الواعد

وتطرق سمو أمير منطقة حائل لهذا العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – الذي يشهد نقلات نوعية في البلاد ويعزز من قوة الانتماء للوطن ويفتح الآفاق لمستقبل أجمل ليجدد باسمه وباسم أهالي المنطقة أصدق عبارات الولاء لولاة الأمر يحفظهم الله والإخلاص لخدمة الوطن وتقديم الغالي والنفيس لبقاء رايته شامخة، سائلا المولى القدير أن يديم الأمن والاستقرار والرخاء إنه سميع مجيب .

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

قراصنة يقطعون بث خطاب إبراهيم رئيسي عبر الإنترنت
العالم

قراصنة يقطعون بث خطاب إبراهيم رئيسي عبر...

العالم
تدشين معرض الشواء العالمي برعاية الجمعية السعودية للطهاة
السعودية اليوم

تدشين معرض الشواء العالمي برعاية الجمعية السعودية...

السعودية اليوم
منافسة قوية بين الهلال والاتحاد لضم ميسي
الرياضة

منافسة قوية بين الهلال والاتحاد لضم ميسي

الرياضة
فيروس إنفلونزا الطيور تحور ليصيب البشر 
العالم

فيروس إنفلونزا الطيور تحور ليصيب البشر 

العالم
أحدث صيحات TikTok المرعبة
العالم

أحدث صيحات TikTok المرعبة

العالم
النصر يستهدف استعادة الصدارة
الرياضة

النصر يستهدف استعادة الصدارة

الرياضة
موسى ماريجا رجل مباراة فولاد ضد الهلال
الرياضة

موسى ماريجا رجل مباراة فولاد ضد الهلال

الرياضة
ظاهرة غريبة تشهدها بؤرة زلزال تركيا المدمر
العالم

ظاهرة غريبة تشهدها بؤرة زلزال تركيا المدمر

العالم