أمير حائل: يوم العَلم يجسد معاني الفخر بالقيادة الحكيمة وهذا الوطن

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل باسمه وباسم أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، بمناسبة “يوم العلم “، معرباً سموه عن فخره واعتزازه باليوم الذي تستعيد فيه الذاكرة عبق ما قام الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه من أعمال خالدة وبطولات وعلى رأسها اختياره للعلم راية الوطن الخفاقة بشكله الحالي عام 1937 م .

معاني الفخر والعزة

وقال سموه في تصريح صحفي بهذه المناسبة : إن يوم العلم يعني الفخر بانتمائنا لهذا الوطن وهذه القيادة ويصادق على صدق مشاعرنا تجاه عقيدتنا ووحدتنا والتفافنا حول ولاة أمرنا – حفظهم الله- ويعبر عن هذا الوطن بوصفه نسيج واحد ابتداءً بقيادته ومسؤوليه وانتهاءً بمواطنيه وهم يقفون جميعاً بقلبٍ واحد وروح واحدة يهتفون لتحية العلم ويدعون المولى القدير بأن يسكن من وحد هذه البلاد وهذه الراية في أعلى درجات الجنة وكل من كان معه من رجاله المخلصين .

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعد أن مضامين أمر خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – بتحديد هذا اليوم من كل عام للاحتفاء بيوم العلم بأن له أبعاداً كبيرة وغالية في عقول وقلوب أبناء الوطن لترسخ هذه المناسبة الأصالة والشموخ وتستلهم من ميلاد هذا الوطن، الذي أرسى دعائم التلاحُم والتآخي وهيأ الإمكانات لتوفير سُبل العيش الكريم لأبنائه أجمل قوى العزم والهمة من أجل غدٍ مزهر -بإذن الله- للبلاد وللنهضة وللأجيال القادمة .

آفاق المستقبل الواعد

وتطرق سمو أمير منطقة حائل لهذا العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – الذي يشهد نقلات نوعية في البلاد ويعزز من قوة الانتماء للوطن ويفتح الآفاق لمستقبل أجمل ليجدد باسمه وباسم أهالي المنطقة أصدق عبارات الولاء لولاة الأمر يحفظهم الله والإخلاص لخدمة الوطن وتقديم الغالي والنفيس لبقاء رايته شامخة، سائلا المولى القدير أن يديم الأمن والاستقرار والرخاء إنه سميع مجيب .