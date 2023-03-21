أمير عسير بعد زيارته لحديقة الريان بثلوث المنظر: لا يوجد شيء يسر الأهالي

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وثق مقطع فيديو قيام صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها بزيارة تفقدية لحديقة الريان بمركز ثلوث المنظر جنوب محافظة بارق .
وقال سموه عبر مقطع فيديو : حديقة بحشيش صناعي، معلقاً بقوله على حال الحديقة “إنه لا يوجد شيء يسر الأهالي”.
يذكر أن الحديقة تقع بين مُحافظتي محايل عسير وبارق، وتعقيبًا على الفيديو قال رئيس بلدية مُحافظة بارق عبدالله بن علي آل شاهر في ردٍّ له: “لها نصيبها إن شاء الله من التحسين بالمشاريع القادمة “مؤكدًا أنها تحت الدراسة.