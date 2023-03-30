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بعد انزعاج الأهالي من تأخر تعليق الدراسة

أمير عسير لقيادات التعليم بعد تأخر قرار تعليق الدراسة: لن نرضى بتقصير يمس الأهالي

الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٦ مساءً
أمير عسير لقيادات التعليم بعد تأخر قرار تعليق الدراسة: لن نرضى بتقصير يمس الأهالي
المواطن - فريق التحرير

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وجه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز رؤساء ومديري جامعة الملك خالد وجامعة بيشة، ومديري إدارات التعليم في عسير وبيشة ومحايل والنماص وسراة عبيدة ورجال ألمع وظهران الجنوب بأهمية اعتماد التنسيق المستمر مع المركز الوطني للأرصاد بشأن تعليق الدراسة في حالة التقلبات الجوية.

لن نرضى بأي تقصير

وجاء في بيان لإمارة المنطقة، أنه بناء على ما تم عرضه من وحدة الرصد بالإمارة من انزعاج الأهالي من تأخر قرار تعليق الدراسة يوم الأحد 20/8/1444، إلى ما بعد وصول المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات إلى مدارسهم من خلال وسم تعليم عسير في منصة تويتر، وحيث إننا لن نرضى مطلقاً بأي تقصير يمس سلامة الأهالي وراحتهم وجودة حياتهم اعتمدوا التنسيق المستمر مع المركز الوطني للأرصاد واتخاذ القرارات النظامية في وقتها”.

وأكد أمير منطقة عسير “أن القرار الصائب في الوقت الخاطئ خاطئ”.

 

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  • عبدالله بن محمد عبدالله العامري

    هذا هو اميرنا المحبوب تركي بن طلال الذي لايرتاح حتى يرا عموم افراد المنطقه كبيرا او صغيرا متنعمين بكل سبل الراحه والامان والدليل على ذلك ملموس من الجميع تعقيبه الدائم على المنطقه لايربطه زمان او مكان ففعلا الرجل المناسب في المكان المناسب ادامك الله لنا يااميرنا ،،
    ابنك من محافظة محايل وعضو مبادرة نشامى عسير التي تشرفت بأن اكون احد افرادها

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