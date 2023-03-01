أمير عسير يوجه بتصحيح مسار طريق مخطط آل يعلى بتندحة 

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وجه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، بتصحيح مسار طريق مخطط آل يعلى بمركز تندحة، وذلك استجابة لطلب أحد المواطنين.
#فيديو ||
استجابة لطلب مواطن :
امير عسير يقف ميدانيًا على طريق مخطط آل يعلى بمركز تندحة، ويوجه بتصحيح مساره، وليكون أنموذجًا لبقية القرى، شاملًا تنفيذ حديقة متعددة الأغراض، وفق معايير المشهد الحضري، وذلك بحضور عدد من قيادات محافظة #خميس_مشيط. pic.twitter.com/HznX3mixbL
— إمارة منطقة عسير (@emartasir) March 1, 2023
وأوضحت إمارة منطقة عسير، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن أمير المنطقة وجه أيضا بتطبيق معايير المشهد الحضري على الطريق ليكون نموذجا لبقية القرى على مستوى المنطقة، شاملًا تنفيذ حديقة متعددة الأغراض، وفق معايير المشهد الحضري.
وظهر أمير منطقة عسير في مقطع فيديو من داخل منزل المواطن في مركز تندحة وبحضور محافظ خميس مشيط ورئيس بلدية المحافظة ورئيس مركز تندحة وعدد من القيادات.
ووجه أمير المنطقة أيضا بأن يشمل المخطط حديقة متعددة الأغراض يكون فيها ممشى وملعب كرة قدم للشباب.