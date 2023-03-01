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استجابة لطلب أحد المواطنين

أمير عسير يوجه بتصحيح مسار طريق مخطط آل يعلى بتندحة 

الأربعاء ١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٣ مساءً
أمير عسير يوجه بتصحيح مسار طريق مخطط آل يعلى بتندحة 
المواطن - فريق التحرير

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وجه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، بتصحيح مسار طريق مخطط آل يعلى بمركز تندحة، وذلك استجابة لطلب أحد المواطنين.

توجيه أمير عسير

وأوضحت إمارة منطقة عسير، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن أمير المنطقة وجه أيضا بتطبيق معايير المشهد الحضري على الطريق ليكون نموذجا لبقية القرى على مستوى المنطقة، شاملًا تنفيذ حديقة متعددة الأغراض، وفق معايير المشهد الحضري.

وظهر أمير منطقة عسير في مقطع فيديو من داخل منزل المواطن في مركز تندحة وبحضور محافظ خميس مشيط ورئيس بلدية المحافظة ورئيس مركز تندحة وعدد من القيادات.

ووجه أمير المنطقة أيضا بأن يشمل المخطط حديقة متعددة الأغراض يكون فيها ممشى وملعب كرة قدم للشباب.

 

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