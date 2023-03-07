أمير قطر يعين محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيساً لمجلس الوزراء

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أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، أمراً أميرياً بتعيين الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيساً لمجلس الوزراء.
وقالت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن الشيخ تميم بن حمد قبل استقالة الشيخ خالد بن خليفة عبد العزيز آل ثاني من المنصب ذاته.
وأضافت الوكالة أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أدى اليمين القانونية رئيساً لمجلس الوزراء، أمام الشيخ تميم بن حمد.
وفي وقت سابق، أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، اليوم الثلاثاء، الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2023 بقبول استقالة الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية قنا، بأنه قضى الأمر الأميري بأن يعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.