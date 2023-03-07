أمير قطر يقبل استقالة رئيس الوزراء

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أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، اليوم الثلاثاء، الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2023 بقبول استقالة الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية قنا، بأنه قضى الأمر الأميري بأن يعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.