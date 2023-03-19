أم تركية: ابنتي حلمت بالزلزال فألقت نفسها من الشرفة

لم يتعافَ الناجون من زلزال تركيا المدمر، من الآثار النفسية لهذا الزلزال، وكانت هاتاي واحدة من المحافظات التي تعرضت لأشد الأضرار التي سببها الزلزال الأخير الذي ضرب تركيا وكان مركزه كهرمان مرعش.

حلم مفزع

وظلت عائشة غولهان جيلر، تعيش مع والدتها لطفية جيلر في منطقة إسالي بمقاطعة إرزين في هاتاي، وكانت واحدة من الذين عانوا بشدة بسبب زلزال 6 فبراير وكانت في حالة خوف دائم.

وفي ليلة 14 مارس الحالي، استيقظت عائشة من نومها وهي تصرخ ظنًا أن هناك هزة ارتدادية. ركضت عائشة جولهان جيلر مذعورة إلى شرفة المنزل وقفزت من الطابق الثاني.

ألقت بنفسها من الشرفة

ركضت والدتها خلفها في محاولة لتهدئتها ولم يخطر ببالها ما ستفعله ابنتها بنفسها، لتجدها أسفل المبنى على أرضية إسمنتية ملطخة بالدماء.

واستنجدت الوالدة بالجيران لنجدتها، وهرعت الطواقم الطبية إلى مكان الحادث في وقت قصير، نقلت المرأة المصابة إلى المستشفى بعد أن قدمت الإسعافات الأولية. على الرغم من كل التدخلات، لم يتمكن المسعفون من إنقاذ عائشة التي توفيت.

قالت الأم لطفيه جيلر لوسائل الإعلام المحلية، إن ابنتها كانت تخشى باستمرار من الزلازل. وتابعت تتحدث عما حدث: “كنا نقيم في نفس الغرفة في ذلك اليوم. كانت الساعة نحو 3.30 صباحًا يوم الثلاثاء. استيقظت ابنتي عائشة فجأة وهي تصرخ. قالت: “أمي، هناك زلزال، فلنخرج”. لم أستطع فهم ما حدث. عندما نظرت من الشرفة كانت ابنتي ميتة. ناديت الجيران وذهبت مسرعة إلى المكان الذي سقطت فيه ابنتي. وفقدت الوعي”.

قفزت مذعورة

وعبرت الأم عن احترام ابنتها للجميع، نافية وجود مشاكل مع عائلتها، وقالت “لقد كانت أيضًا محبوبة في وظيفتها. حدث ما حدث لابنتي مع زلزال 6 فبراير. ابنتي لم تنتحر، أعتقد أنها رأت زلزالاً في حلمها وقفزت مذعورة”.