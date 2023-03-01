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ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا

أنشيلوتي يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة

الأربعاء ١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٤ مساءً
أنشيلوتي يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضد نظيره برشلونة في بطولة كأس ملك إسبانيا.

كلاسيكو كأس ملك إسبانيا

ويلعب ريال مدريد ضد برشلونة، يوم غد الخميس عند الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا، على ملعب “سانتياجو برنابيو”.

ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadriden

وشهدت قائمة المرينغي للكلاسيكو المرتقب، عودة الجناح البرازيلي رودريجو جوس، كما يتواجد النجم البلجيكي إيدين هازارد، بجانب الثنائي الهجومي المتألق كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور.

ويأمل أنشيلوتي في ظهور المرينغي بشكل مميز، وتحقيق الفوز في مواجهة الغد، لتسهيل مهمته في لقاء الإياب الذي سيُقام على ملعب “كامب نو”، فيما يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لتحقيق نتيجة إيجابية.

ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadridarab

قائمة ريال مدريد

وجاء قائمة المرينغي لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة، كالتالي؛ تيبو كورتوا، أندري لونين، لوبيز، داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، خيسوس فاييخو، ناتشو، أودريوزولا، فاسكيز وروديجر.

ويتواجد في خطي الوسط والهجوم للكلاسيكو كل من؛ توني كروس، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، فيديريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، داني سيبايوس، هازارد، ماركو أسينسيو، رودريجو، ماريانو، ألفارو، فينيسيوس وبنزيما.

ريال مدريد ضد برشلونة
قائمة الريال – المصدر @realmadridarab
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