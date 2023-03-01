أنشيلوتي يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة

أعلن المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضد نظيره برشلونة في بطولة كأس ملك إسبانيا.

كلاسيكو كأس ملك إسبانيا

ويلعب ريال مدريد ضد برشلونة، يوم غد الخميس عند الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا، على ملعب “سانتياجو برنابيو”.

وشهدت قائمة المرينغي للكلاسيكو المرتقب، عودة الجناح البرازيلي رودريجو جوس، كما يتواجد النجم البلجيكي إيدين هازارد، بجانب الثنائي الهجومي المتألق كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور.

ويأمل أنشيلوتي في ظهور المرينغي بشكل مميز، وتحقيق الفوز في مواجهة الغد، لتسهيل مهمته في لقاء الإياب الذي سيُقام على ملعب “كامب نو”، فيما يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لتحقيق نتيجة إيجابية.

قائمة ريال مدريد

وجاء قائمة المرينغي لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة، كالتالي؛ تيبو كورتوا، أندري لونين، لوبيز، داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، خيسوس فاييخو، ناتشو، أودريوزولا، فاسكيز وروديجر.

ويتواجد في خطي الوسط والهجوم للكلاسيكو كل من؛ توني كروس، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، فيديريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، داني سيبايوس، هازارد، ماركو أسينسيو، رودريجو، ماريانو، ألفارو، فينيسيوس وبنزيما.