أنصار ترامب ينزلون للشوارع عقب اتهامه جنائيًّا

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بدأ أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالنزول للشارع في ولاية فلوريدا عقب اتهامه جنائيًّا، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
أعلنت صحيفة نيويورك تايمز، مساء أمس الخميس، أنه تم توجيه اتهام للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في نيويورك، بعد تحقيق بشأن قضية الأموال الصامتة.
وقالت شبكة سي إن إن الأمريكية: إن هيئة المحلفين الكبرى صوتت في صالح توجيه الاتهامات لـ ترامب.
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإن هيئة محلفين كبرى في منهاتن وجهت اتهامات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
ومن المرجح إعلان لائحة الاتهام ضد ترامب في الأيام المقبلة، وبالتالي سيكون أول رئيس أمريكي سابق توجه له اتهامات جنائية.
وقد تؤثر الاتهامات، التي أعقبت تحقيقًا قاده المدعي العام في منهاتن ألفين براغ المنتمي للحزب الديمقراطي، على سباق الانتخابات الرئاسية في 2024.