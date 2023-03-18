Icon

زلزال يضرب ألاسكا الأمريكية بقوة 5.4 ريختر Icon مانشستر يونايتد يصعد لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي Icon الجيش البولندي يستعد لحرب مباشرة مع روسيا Icon ضبط 310 دراجات آلية مخالفة Icon وزارة العدل تطلق نظامًا إلكترونيًّا لإجراءات إثبات ترائي الأهلة Icon وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية Icon وزير الشؤون الإسلامية: لا نثق بأي إخواني أو سروري حتى لو تعلق بأستار الكعبة Icon جامعة الأميرة نورة تطلق البطولة الأولى لمناظرات الكليات Icon “المواطن” توثق ليلة طربية أصيلة لـ محمد عبده في الرياض Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة التصنيع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بحضور عدد كبير من الفنانين والنجوم

أنغام تتألق وتطرب الجمهور في ليلة صوت مصر على مسرح أبوبكر سالم

السبت ١٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٥ مساءً
أنغام تتألق وتطرب الجمهور في ليلة صوت مصر على مسرح أبوبكر سالم
المواطن - تصوير خالد الحمودي

مواضيع ذات علاقة

تألقت المطربة أنغام في حفل ضخم، على مسرح أبوبكر سالم تحت عنوان ليلة صوت مصر، في العاصمة الرياض.

وشارك أنغام الغناء في الحفل 4 مطربين احتفاء بها تحت قيادة المايسترو هاني فرحات، وتألقت أنغام بباقة من أفضل أغانيها.

ليلة صوت مصر

الحفل نظمته الهيئة العامة للترفيه ضمن فعاليات تقويم الرياض، بحضور عدد كبير من الفنانين والنجوم من أصدقاء أنغام المقربين وهم الموسيقار هاني شنودة، أمير طعيمة، إلهام شاهين، أكرم حسني، الناقد طارق الشناوي.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تحذير من وضع الكحل بعين الرضيع
غرائب

تحذير من وضع الكحل بعين الرضيع

غرائب
نصف مواطني بريطانيا يرغبون في الهجرة منها 
العالم

نصف مواطني بريطانيا يرغبون في الهجرة منها 

العالم
الإعلامي أحمد العرفج: بعد 5 سنوات سيأتي تطبيق يفترس التيك توك 
السعودية اليوم

الإعلامي أحمد العرفج: بعد 5 سنوات سيأتي...

السعودية اليوم
تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير الحدود الشمالية يعكس اهتمام ولي العهد بجميع المناطق
السعودية اليوم

تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير الحدود الشمالية يعكس...

السعودية اليوم
الجدعان: أحداث بنك سيليكون فالي تقدم دروسًا للقطاع المالي العالمي
السعودية اليوم

الجدعان: أحداث بنك سيليكون فالي تقدم دروسًا...

السعودية اليوم
الوفد الأوروبي ينهي استجواب حاكم مصرف لبنان
العالم

الوفد الأوروبي ينهي استجواب حاكم مصرف لبنان

العالم
حرس الحدود للمتنزهين: ابتعدوا عن المناطق الحدودية البرية
السعودية اليوم

حرس الحدود للمتنزهين: ابتعدوا عن المناطق الحدودية...

السعودية اليوم
وظائف بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني
حصاد اليوم

وظائف بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

حصاد اليوم