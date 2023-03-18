أنغام تشعل تويتر بـ ليلة صوت مصر

أحيت الفنانة أنغام ليلة ماسية بالرياض، مساء أمس الجمعة، شاركها مجموعة من ألمع نجوم الغناء بالوطن العربي لتصدح بأجمل أغانيها، تحت رعاية معالي المستشار تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه.

أنغام تتصدر مواقع التواصل

وأشعلت الفنانة أنغام مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، عبر تداول صورها ومشاركتها لنجوم الفن لحفل غنائي كبير بالرياض حمل اسم “ليلة صوت مصر”، وغنت فيه لمدة 6 ساعات، بدأت في النصف الأول من الحفل بالغناء منفردة مع أوركسترا والمايسترو هاني فرحات، وفي النصف الثاني استعانت بأصدقائها من النجوم، وهم: أحلام وتامر عاشور وويجز ومحمد حماقي.

وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لأبرز لقطات الحفل الذي أبهر الحضور، ومنها مشاركة الفنان محمد حماقي لها بالغناء.

حضور الحفل

وتألقت أنغام في حفلها “ليلة صوت مصر”، وذلك ضمن فعاليات بوليفارد رياض سيتي، مسرح أبو بكر سالم بالمملكة بحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام من مصر وكافه الوطن العربي.

وحضر حفل ليلة صوت مصر كل من الموسيقار هاني شنودة، والفنانة إلهام شاهين، والفنان أكرم حسني، والشاعر أمير طعيمة.

نجوم شاركوا أنغام في الحفل

شارك النجمة الكبيرة عدد من نجوم الفن من بينهم وأحلام وتامر عاشور ولأول مرة نجم الراب ويجز.

قدمت أنغام، عدداً من أشهر أغانيها والتي كانت سبباً في شهرتها وبدايتها في عالم الغناء منها: شنطة سفر، المشوار، قلبك معدش ملكك، وأبرز أغانيها في فترة التسعينات.

والحفل من تنظيم الهيئة العامة للترفيه برعاية معالي المستشار تركي آل الشيخ، وبدأت أنغام بالحفل بأغنيتها “في الركن البعيد الهادي”، إلى جانب أغنية “شطنة سفر” والذي طالب الجمهور بإعادة غنائها على المسرح.

ابنا أنغام

حرص ابنا أنغام عمر وعبدالرحمن، على حضور حفل والدتهما، وصعدا على خشبة المسرح ومعهما باقة من الورود لتهنئتها على نجاح الحفل.

كما غنت أنغام مع الرابر ويجز أغنيته الشهيرة “البخت” في حفل تكريمها. كما غنا سويا “كل ما نقرب لبعض”.