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مقدمًا وعدًا للجماهير الاتحادية بالتعويض

أنمار الحائلي: رفع سعر تذكرة مباراة الاتحاد والنصر كان لمحاربة السوق السوداء

الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٦ صباحاً
أنمار الحائلي: رفع سعر تذكرة مباراة الاتحاد والنصر كان لمحاربة السوق السوداء
المواطن - فريق التحرير

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وعد أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، جماهير النادي بتعويضهم، وذلك بعد حديثه عن رفع سعر تذاكر مباراة الاتحاد والنصر التي أُقيمت مساء الخميس في الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي للمحترفين، وانتهت بفوز الاتحاد بهدف دون رد.

مباراة الاتحاد والنصر

وتحدث الحائلي لبرنامج “أكشن مع وليد” قائلًا: أقدر تمامًا غضب الجماهير بسبب سعر التذكرة التي وصلت إلى 100 ريال، الهدف من رفع سعر التذكرة كان لمحاربة السوق السوداء، تقريبًا كان متواجد 100 ألف مشجع اتحادي خارج ملعب الجوهرة المشعة، والمباراة شهدت أعلى حضور جماهيري، وأعد جماهير الاتحاد بالتعويض فيما هو مقبل”.

وتابع الحائلي: “موضوع رفع سعر التذكرة ليس له علاقة بنادي النصر، نادي النصر استقبلنا استقبال طيب في الرياض في مباراة الدور الأول ونحن قمنا بالرد واتبعنا مبدأ المعاملة بالمثل عند قدومهم إلى جدة، وفريق النصر فريق مدجج بالنجوم وقدم مباراة كبيرة أمامنا”.

يذكر أن النجم البرازيلي رومارينيو كان خطف هدف الفوز لـ الاتحاد في مباراة النصر في الدقيقة الـ81، بعد تمريرة متقنة من اللاعب أحمد شراحيلي.

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