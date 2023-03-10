أنمار الحائلي: رفع سعر تذكرة مباراة الاتحاد والنصر كان لمحاربة السوق السوداء

في يوم العلم.. بوليفارد رياض سيتي وبوليفارد وورلد تحتفلان بالراية الخضراء أمير الجوف: الاحتفاء بالأيام الوطنية دلالة على استذكار التاريخ وغرس لقيم الانتماء والولاء العلم السعودي .. رمز للقوة والحكمة وعلو المكانة من سارية العَلم.. وزير التعليم يشارك منسوبي الوزارة انطلاقة الاحتفاء بيوم العَلم السعودي الاتحاد الأوروبي: اتفاق السعودية وإيران سيساهم في استقرار المنطقة أمير حائل: يوم العَلم يجسد معاني الفخر بالقيادة الحكيمة وهذا الوطن يوم العلم السعودي.. رمز التوحيد والعزة والوحدة والتلاحم مصر ترحب باستئناف العلاقات بين السعودية وإيران ميقاتي يعتذر للعراقيين بعد واقعة ضرب الطلاب أمير القصيم: العلم السعودي راية ترمز للعقيدة والقوة وعلو الحكمة والمكانة
وعد أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، جماهير النادي بتعويضهم، وذلك بعد حديثه عن رفع سعر تذاكر مباراة الاتحاد والنصر التي أُقيمت مساء الخميس في الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي للمحترفين، وانتهت بفوز الاتحاد بهدف دون رد.
أنمار الحائلي – رئيس #الاتحاد: أتفهم غضب الجماهير بسبب أسعار التذاكر ونعدهم بالتعويض .. ولم نحقق شيء حتى 1% .
#الاتحاد_النصر#النصر_الاتحاد#أكشن_مع_وليد
مجانًا وبدون اشتراك على شاهدhttps://t.co/wlLYDrdtfu#Shahid#MBC1 pic.twitter.com/cNI3Z36MlF
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) March 9, 2023
وتحدث الحائلي لبرنامج “أكشن مع وليد” قائلًا: أقدر تمامًا غضب الجماهير بسبب سعر التذكرة التي وصلت إلى 100 ريال، الهدف من رفع سعر التذكرة كان لمحاربة السوق السوداء، تقريبًا كان متواجد 100 ألف مشجع اتحادي خارج ملعب الجوهرة المشعة، والمباراة شهدت أعلى حضور جماهيري، وأعد جماهير الاتحاد بالتعويض فيما هو مقبل”.
وتابع الحائلي: “موضوع رفع سعر التذكرة ليس له علاقة بنادي النصر، نادي النصر استقبلنا استقبال طيب في الرياض في مباراة الدور الأول ونحن قمنا بالرد واتبعنا مبدأ المعاملة بالمثل عند قدومهم إلى جدة، وفريق النصر فريق مدجج بالنجوم وقدم مباراة كبيرة أمامنا”.
يذكر أن النجم البرازيلي رومارينيو كان خطف هدف الفوز لـ الاتحاد في مباراة النصر في الدقيقة الـ81، بعد تمريرة متقنة من اللاعب أحمد شراحيلي.