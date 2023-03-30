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متحدثًا عن أهداف النادي للموسم المقبل

أنمار الحائلي: من الممكن ضم دي ماريا لـ الاتحاد وهدفنا صفقات أكبر

الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٨ صباحاً
أنمار الحائلي: من الممكن ضم دي ماريا لـ الاتحاد وهدفنا صفقات أكبر
المواطن - فريق التحرير

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أوضح أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، أن ناديه قد يفكر في التعاقد مع الأرجنتيني أنخل دي ماريا نجم فريق يوفنتوس الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

التعاقد مع دي ماريا

وقال الحائلي متحدثًا لـ برنامج “أكشن مع وليد”: “في الصيف طموحاتنا كبيرة، ربما نضم دي ماريا ونريد صفقات على وزن اللاعب الأرجنتيني أو أكبر، ولكننا ننتظر لمعرفة كم سيكون عدد اللاعبين الأجانب في الدوري في الموسم القبل”.

وأضاف الحائلي: “بالنسبة لملف تعيين الحكام الأجانب لمباريات الاتحاد حتى نهاية الموسم هذا الأمر سيكلفنا من 7 إلى 8 ملايين ريال، ونرى أن هذا أفضل، لرفع الحرج عن الحكام السعوديين بجانب أن المرحلة المقبلة لا تتحمل أي أخطاء تؤثر على مشوار الاتحاد في المنافسة”.

دي ماريا

وتابع الحائلي: “في مباراة النصر قمنا برفع سعر التذكرة للقضاء على ظاهرة السوق السوداء ولكن لا يُمكنني تكرار الأمر حتى لا يتأثر جمهور الاتحاد بالسلب”.

النصر فكّر في ضم النجم الأرجنتيني

وكان اسم نادي النصر ارتبط مسبقًا بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني المتوج بلقب كأس العالم مع بلاده في ديسمبر الماضي، أما في حال انتقاله للدوري الأمريكي فسوف ينضم لنادي إنتر ميامي الأمريكي.

وسبق لـ دي ماريا اللعب في صفوف روساريو سنترال الأرجنتيني وبنفيكا البرتغالي وريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، ثم انضم إلى يوفنتوس في صيف عام 2022 قادمًا من نادي باريس سان جيرمان.

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