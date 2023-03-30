أنمار الحائلي: من الممكن ضم دي ماريا لـ الاتحاد وهدفنا صفقات أكبر

أوضح أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، أن ناديه قد يفكر في التعاقد مع الأرجنتيني أنخل دي ماريا نجم فريق يوفنتوس الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أنمار الحائلي – رئيس #الاتحاد: في الصيف طموحنا بالتعاقدات كبير وعلى وزن دي ماريا او أعلى 🔥.. طلبنا حكام أجانب لنهاية الموسم وسيكلفنا ذلك 8 مليون ريال . #أكشن_مع_وليد⁩

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⁦#MBCAction⁩ pic.twitter.com/8ESkVay9cl — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) March 29, 2023

التعاقد مع دي ماريا

وقال الحائلي متحدثًا لـ برنامج “أكشن مع وليد”: “في الصيف طموحاتنا كبيرة، ربما نضم دي ماريا ونريد صفقات على وزن اللاعب الأرجنتيني أو أكبر، ولكننا ننتظر لمعرفة كم سيكون عدد اللاعبين الأجانب في الدوري في الموسم القبل”.

وأضاف الحائلي: “بالنسبة لملف تعيين الحكام الأجانب لمباريات الاتحاد حتى نهاية الموسم هذا الأمر سيكلفنا من 7 إلى 8 ملايين ريال، ونرى أن هذا أفضل، لرفع الحرج عن الحكام السعوديين بجانب أن المرحلة المقبلة لا تتحمل أي أخطاء تؤثر على مشوار الاتحاد في المنافسة”.

وتابع الحائلي: “في مباراة النصر قمنا برفع سعر التذكرة للقضاء على ظاهرة السوق السوداء ولكن لا يُمكنني تكرار الأمر حتى لا يتأثر جمهور الاتحاد بالسلب”.

النصر فكّر في ضم النجم الأرجنتيني

وكان اسم نادي النصر ارتبط مسبقًا بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني المتوج بلقب كأس العالم مع بلاده في ديسمبر الماضي، أما في حال انتقاله للدوري الأمريكي فسوف ينضم لنادي إنتر ميامي الأمريكي.

وسبق لـ دي ماريا اللعب في صفوف روساريو سنترال الأرجنتيني وبنفيكا البرتغالي وريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، ثم انضم إلى يوفنتوس في صيف عام 2022 قادمًا من نادي باريس سان جيرمان.