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أنمار الحائلي يُعلن حصول الاتحاد على الرخصة الآسيوية

الأربعاء ٢٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٥ مساءً
أنمار الحائلي يُعلن حصول الاتحاد على الرخصة الآسيوية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، قبل قليل، عن حصول ناديه على الرخصة الآسيوية للمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل.

وغرد الحائلي عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “الرخصة الآسيوية”.

الاتحاد يستخرج الرخصة

وسابقت إدارة الحائلي الزمن؛ لتسوية الالتزامات المالية واجبة السداد قبل نهاية المهلة المحددة، لاستخراج الرخصة الآسيوية يوم 31 مارس، لتجنب حرمانه من المشاركة في دوري أبطال آسيا للعام الثاني على التوالي.

الاتحاد في دوري روشن
لاعبو العميد

وكان الإعلامي عثمان أبو بكر أكد خلال تصريحاته لبرنامج “الديوانية”، أن إدارة العميد ستعلن غدًا، الحصول على الرخصة الآسيوية، بعد دعم قوي، الأمر الذي أثار سعادة الجماهير التي تطمح لحسم الأمر سريعًا.

على الجانب الآخر، يسير الاتحاد بشكل مميز هذا الموسم، حيث توج بلقب كأس السوبر السعودي للمرة الأولى في تاريخه، وخطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الملك، كما ينفرد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

 

 

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