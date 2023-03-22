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أنواع من الأطعمة تسبب حالات الوفاة المبكرة

الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٦ مساءً
أنواع من الأطعمة تسبب حالات الوفاة المبكرة
المواطن - فريق التحرير

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حذّر الطبيب ستيفن كوبيكي طبيب القلب الوقائي في “مايو كلينيك” من أن التغذية أصبحت الآن السبب الأول للوفاة المبكرة والمرض المبكر في العالم، وأنها لا تقل خطورة عن التدخين، كما حذرت من تناول بعض الأطعمة منها اللحوم المصنعة على وجه الخصوص.

التغذية والإصابة بالمرض

وقال كويبكي: “إن امتلاك جينات للمرض يزيد من خطر إصابة الشخص بالمرض بنسبة بين 30 و40%، لكن اتباع أسلوب حياة سيء يزيد خطر الإصابة بنسبة بين 300 و400%”.

وأوضح كويبكي في ندوة للمناقشة على موقع “مايو كلينيك” أن “حوالي 57% من السعرات التي يتم استهلاكها يومياً في الولايات المتحدة تأتي من أطعمة فائقة المعالجة، وهي أطعمة مريحة وقليلة التكلفة لكنها تسبب الالتهابات ومجموعة من الأمراض”.

ووفقاً لأبحاث ومراجعات أكاديمية أشار إليها كويبكي، يرتبط الاستهلاك المتزايد للأطعمة السريعة والمعالجة بأمراض القلب والسرطان والزهايمر والبنكرياس والكبد وأيضاً الرئة.

عادات غذائية

لكن “الخبر السار هو أنه لم يفت الأوان أبداً لتغيير العادات الغذائية، ولا يوجد تغيير ضئيل. لقد تبين أن استبدال قضمة واحدة من اللحوم المصنعة أو الأطعمة فائقة المعالجة، وتناول أطعمة مثل الخضروات سيقلل بعد عام أو عامين بالفعل من خطر الإصابة بالقلب والسكتة الدماغية “.

ويُطلق على الأطعمة وصف “فائقة المعالجة” عندما تحتوي على العديد من المكونات المضافة، مثل السكر، والملح، والدهون، والألوان الاصطناعية، والمواد الحافظة، والمثبتات.

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