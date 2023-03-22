أهالي حائل يستقبلون رمضان بـ التقريشة

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استقبل أهالي حائل شهر رمضان المبارك، بعادة التقريشة، وهي عادة اجتماعية يحرص الأهالي على إحيائها كل عام، حسبما وثق مقطع فيديو نشرته قناة العربية.
#نشرة_الرابعة | تقليد سنوي.. #حائل تستبق رمضان بتقليد "التقريشة" تعرف على تاريخها وطريقة إقامتها@jazaa33 pic.twitter.com/TJB2LqSMXc
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 21, 2023
والتقريشة هي تقليد شعبي شهير في حائل وعادة اجتماعية يحرص الأهالي على أحيائها بداية من منتصف شعبان وحتى قبيل شهر رمضان.
وتعد التقريشة أو التقريش من أبرز العادات الاجتماعية والتي بدأت منذ سنوات طويلة ولا زالت تمارس حتى اليوم، حيث يقوم الأهالي بالتحضير لوليمة يجتمع فيها الكبار والصغار مستقبلين رمضان ومودعين وجبة الغداء الأخيرة قبل دخول الشهر الفضيل.
وتجتمع الأسر والعائلات ويتم إحضار الأكلات الشعبية المشهورة في حائل سواء التمن والأرز المطبوخ مع القرع وأنواع الخضار المختلفة والمرقوق والقرصان والجريش والهريس والقشد، كما يخصص أهل حائل الحائليون يومًا لتقريش الأقارب ويومًا للجيران ويومًا للأصدقاء.
ويودع أهل حائل أيام الأكل والولائم بهذه العادة استعدادًا لرمضان كعادة أهل الكرم والجود الذين اشتهروا عبر التاريخ بإكرام القريب والغريب، لذلك تمد السفر والموائد بألذ المأكولات والحلويات الشعبية التي تشتهر بها حائل.
كما تمارس عادة تقريشة رمضان عادة بين أفراد العائلة الواحدة وغالبًا هذه العائلة ذات فروع متعددة أو أن تكون بين أبناء الحي الواحد، وتتحول الاجتماعات العائلية لكرنفال عائلي اجتماعي مبهج.