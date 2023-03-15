أوامر باعتقال حاكم مصرف لبنان وشقيقه

طالبت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل اللبنانية، هيلينا إسكندر، اليوم الأربعاء، بالقبض على حاكم مصرف لبنان رياضة سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك.

أوامر باعتقال حاكم مصرف لبنان

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن المطالبة بالقبض على حاكم المصرف المركزي تأتي بموجب اتهامات بالتورط في جرائم رشى وغسل أموال واختلاس وتهرب ضريبي وتزوير وإثراء غير مشروع.

وأضاف الوكالة الرسمية أن القرار يتضمن تجميد الحسابات المصرفية وحجز الأملاك العقارية للمتهمين وأزواجهم والأولاد القاصرين، لمنعهم من التصرف بها حفاظًا على حقوق الدولة اللبنانية، نقلًا عن وكالة أنباء العالم العربي.

وتغيب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن حضور جلسة استجوابه، اليوم الأربعاء، بحضور المحققين الأوروبيين، الذي يزورون بيروت للمرة الثانية في إطار تحقيقات حول ثروته.

الاختلاس وتبييض الأموال

كان قاضي التحقيق الأول في بيروت، شربل أبو سمرا، قد حدد تاريخ اليوم 15 مارس، موعدًا لاستجواب حاكم مصرف لبنان وشقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان حويك، في ملف الاختلاس وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع.

ونقلت قناة “الجديد” اللبنانية، عن مصدر قضائي، قوله إنه لن يتم توقيف سلامة خلال جلسة الاستماع له، داخل قصر عدل بيروت.

وذكرت القناة أن جلسة استجواب سلامة لن تعقد في غرفة القاضي أبو سمرا الأساسية، ولكن في غرفة أخرى داخل قصر عدل بيروت، وتحديدًا في أحد مكاتب مجلس الشورى.

تهم غسيل أموال

وقبل عام، أعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية “يوروجاست” أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمدت 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه، بتهم غسل أموال واختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021.

وأفادت صحيفة “زونتاغس تسايتونغ” الأسبوعية السويسرية الشهر الماضي بأنّ جزءًا كبيرًا من مبلغ يراوح بين 300 و500 مليون دولار، اتُهم سلامة باختلاسه، أودع في حسابات في 12 مصرفًا سويسريًا.