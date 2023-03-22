أوباميانج قد يرحل عن تشيلسي!

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يبدو أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، الجانوبي بيير إيميرليك أوباميانج، قد اقترب من الرحيل وفسخ عقده للمرة الثانية خلال 18 شهرًا فقط.
ورحل أوباميانج، برشلونة في الموعد النهائي للميركاتو الصيفي في أغسطس الماضي، وانتقل لتشيلسي في صفقة بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني، بعقد يمتد حتى 2024، ويحصل على 160 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.
ولفتت صحيفة “سبورت” الإسبانية، اليوم الأربعاء، إلى أن كافة الأمور تُشير إلى رحيل أوباميانج صاحب الـ33 عامًا، من قبل إدارة تشيلسي في الصيف.
وأكدت تقارير سابقة، قد أشارت إلى رغبة نادي برشلونة في استعادة خدمات النجم الجابوني، خاصة أنه زار معسكر الفريق الكتالوني، واحتفل مع اللاعبين بالفوز على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، مساء الأحد الماضي.
وبدأ أوباميانج مسيرته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي بشكل مميز، قبل أن يفقد مكانه في التشكيلة الأساسية منذ إقالة المدير الفني توماس توخيل من منصبه، حيث خاض 123 دقيقة فقط، ولم يبدأ لقاء واحد هذا الموسم.
وقام المدير الفني جراهام بوتر، باستبعاد المهاجم الجابوني، من قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي في دوري أبطال أوروبا، بعد التعاقدات القوية خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.