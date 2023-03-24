أوقات منع دخول الشاحنات في المنطقة الشرقية خلال رمضان

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كشف المرور السعودي، أوقات منع دخول الشاحنات في المنطقة الشرقية خلال شهر رمضان المبارك في كل من الدمام، الظهران، الخبر.
وبحسب ما ذكر المرور في تغريدة عبر موقع تويتر، جاءت الأوقات كما يلي:
وتابع المرور: نأمل التقيد بالأوقات المحددة لسلامتكم.