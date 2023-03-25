أوقات منع دخول الشاحنات في 3 مدن ومحافظتين خلال رمضان

أعلنت الإدارة العامة للمرور أوقات منع دخول الشاحنات في مدن الرياض والدمام والظهران ومحافظة الخبر ومحافظة جدة خلال شهر رمضان المبارك، داعية إلى التقيد بالأوقات المحددة لسلامة الجميع.

أوقات منع دخول الشاحنات

وأضافت أنه يمنع دخول الشاحنات في مدينة الرياض خلال شهر رمضان المبارك من الأحد حتى الخميس من الـ (8) صباحًا حتى الـ (2) صباحًا، والخدمات من الـ (8) صباحًا حتى الـ (12) ظهرًا ومن الـ (3) مساءً حتى الـ (6) مساءً، وفي عطلة نهاية الأسبوع يمنع دخول الشاحنات من الـ (4) مساءً حتى الـ (8) صباحًا، والخدمات من الـ (4) مساءً حتى الـ (6) مساءً ومن الـ (9) مساءً حتى الـ (1) صباحًا، فيما يمنع دخولها على امتداد طريق مكة (خريص) ما بين مخرج 13 حتى السفارات شرقًا وغربًا، وطريق الملك فهد من مخرج 4 حتى ميدان الجزائر (ديراب) شمالًا وجنوبًا.

وأشارت إلى أنه يمنع دخول الشاحنات في محافظة جدة من الأحد حتى الخميس من الـ (9) صباحًا حتى الـ (7) مساءً ومن الـ (9) مساءً حتى الـ (1) صباحًا عدا الخميس حتى الـ (3) صباحًا، وفي أيام العطل يمنع دخولها من الـ (4) مساءً حتى الـ (7) مساءً ومن الـ (9) مساءً حتى الـ (3) صباحًا عدا السبت حتى الـ (1) صباحًا، ويستثنى من المنع وايتات المياه (التحلية) وضواغط النظافة.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أن أوقات منع دخول الشاحنات خلال شهر رمضان المبارك في الدمام والظهران والخبر يبدأ من الساعة الـ (9) صباحًا حتى الـ (11) صباحًا ومن الـ (3) مساءً حتى الـ (6) مساءً ومن الـ (9) مساءً حتى الـ (12) مساءً.