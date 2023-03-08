أوكرانيا: لم نتورط في الهجوم على نورد ستريم ساعة ذكية تصيب شابًّا بالهلع وتدخله المستشفى ثنائية تشيلسي ضد دورتموند تُهديه بطاقة العبور لربع نهائي دوري الأبطال أمام الملك سلمان وولي العهد.. إبراهيم السلطان وسلمان الدوسري يؤديان القسم قرود عدوانية تقتل سبعينية بالهند ردة فعل مؤثرة لابنة شهيد أهداها فايز المالكي مبلغًا من المال خماسية لـ بنفيكا ضد كلوب بروج تصعد به لربع نهائي دوري أبطال أوروبا اكتشفت مرضه فطلبت فسخ النكاح بعد 3 أشهر من زواجها أحمد عدوية على كرسي متحرك في حفل تكريم هاني شنودة بالرياض ولي العهد يجتمع مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني
أعلن ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن كييف “غير متورطة مطلقًا” في هجمات العام الماضي على خط أنابيب نورد ستريم ولا معلومات لديها عما حدث.
وكان مسؤولون أمريكيون، قالوا إن جماعة مناصرة لأوكرانيا تورطت في التفجيرات التي وقعت في سبتمبر 2022 بعد سبعة أشهر من الحرب في أوكرانيا، وفقًا لتقرير لصحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق الثلاثاء.
وأفاد بودولياك في تصريح لرويترز: “أوكرانيا، بلا شك، غير متورطة مطلقًا في الاعتداء على خطوط الأنابيب… لا معنى بالمرة لهذا”.
وأردف أن لا معلومات لدى أوكرانيا عن المتورطين بالضبط، لكنه يرى أن ما وصفه بالجهود الروسية لزعزعة استقرار المنطقة قد تكون المسؤولة عن الهجوم.
وتابع بودولياك: “من اليوم الأول لبناء خطوط الأنابيب في قاع بحر البلطيق دأبت أوكرانيا على تنبيه شركائها الغربيين إلى التفاقم الشديد للمخاطر الإستراتيجية على أمن أوروبا التي يحملها تحقيق هذا المشروع”.