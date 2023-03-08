أوكرانيا: لم نتورط في الهجوم على نورد ستريم

أعلن ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن كييف “غير متورطة مطلقًا” في هجمات العام الماضي على خط أنابيب نورد ستريم ولا معلومات لديها عما حدث.

ادعاءات أمريكية

وكان مسؤولون أمريكيون، قالوا إن جماعة مناصرة لأوكرانيا تورطت في التفجيرات التي وقعت في سبتمبر 2022 بعد سبعة أشهر من الحرب في أوكرانيا، وفقًا لتقرير لصحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق الثلاثاء.

وأفاد بودولياك في تصريح لرويترز: “أوكرانيا، بلا شك، غير متورطة مطلقًا في الاعتداء على خطوط الأنابيب… لا معنى بالمرة لهذا”.

تنبيهات أوكرانيا

وأردف أن لا معلومات لدى أوكرانيا عن المتورطين بالضبط، لكنه يرى أن ما وصفه بالجهود الروسية لزعزعة استقرار المنطقة قد تكون المسؤولة عن الهجوم.

وتابع بودولياك: “من اليوم الأول لبناء خطوط الأنابيب في قاع بحر البلطيق دأبت أوكرانيا على تنبيه شركائها الغربيين إلى التفاقم الشديد للمخاطر الإستراتيجية على أمن أوروبا التي يحملها تحقيق هذا المشروع”.