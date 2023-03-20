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تزامنًا مع زيارة شي جين بينغ لموسكو

أوكرانيا: نتوقع من الصين استخدام نفوذها لإنهاء الحرب

الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٦ مساءً
أوكرانيا: نتوقع من الصين استخدام نفوذها لإنهاء الحرب
المواطن - فريق التحرير

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قال مسؤول أوكراني بارز، اليوم الاثنين، أن أوكرانيا تصر على انسحاب القوات الروسية من أراضيها وذلك بالتزامن مع وصول الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى موسكو وفي وقت لا تذكر بلاده هذا الشرط ضمن خطة السلام التي طرحتها.

وكتب أمين عام مجلس الأمن الأوكراني أوليكسي دانيلوف، على تويتر، صيغة لنجاح تطبيق خطة السلام الصينية يتضمن البند الأول والأساسي منها هو استسلام أو انسحاب قوات الاحتلال الروسية من الأراضي الأوكرانية.

 أوكرانيا: نتوقع من الصين استخدام نفوذها لإنهاء الحرب

الصين تلعب دور الوسيط

وتحاول الصين أن تلعب دور وسيط في النزاع في أوكرانيا، وفي نهاية فبراير نشرت بكين وثيقة من 12 نقطة تدعو خصوصًا موسكو وكييف إلى وقف الأعمال العدائية وإجراء محادثات سلام، لكن خلافًا لما تطالب به أوكرانيا والغرب، فإن الخطة لا تذكر انسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية وتقترح في المقابل رفع العقوبات الأحادية الجانب عن روسيا.

وبالتالي تنظر كييف بقلق إلى زيارة الرئيس الصيني إلى موسكو، الاثنين، وتخشى بشكل خاص أن تقرر بكين، الحليفة الاستراتيجية لموسكو، في نهاية المطاف تسليم أسلحة إلى روسيا وأن تؤثر بذلك على نتيجة الحرب.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الصيني شي جينبينغ، إن اقتراح بكين بشأن كيفية التوصل إلى تسوية في أوكرانيا يعكس وجهات نظر عالمية، ويسهم في تفادي عواقب الأزمة، لكنه أقر بأن الحلول قد لا تكون سهلة.

 أوكرانيا: نتوقع من الصين استخدام نفوذها لإنهاء الحرب

اتباع نهج براغماتي

ويصل الرئيس الصيني اليوم إلى روسيا، في أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه للمرة الثالثة رئيسًا للصين، ومن المقرر أن تستمر الزيارة التي تأتي بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى يوم 22 مارس، ومن المتوقع أن تكون مسائل تطوير العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين والوضع العالمي الراهن على رأس جدول أعمال الزعيمين.

وفي مقال نُشر في مستهل زيارته لموسكو، وهي الأولى من نوعها لزعيم عالمي منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس بوتين، دعا شي أيضا إلى تبني نهج براغماتي بشأن أوكرانيا.

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