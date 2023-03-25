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مؤكدًا أن القرار ليس عاطفيًا

أوليفر كان يكشف سبب إقالة ناجلسمان

السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٠ مساءً
أوليفر كان يكشف سبب إقالة ناجلسمان
المواطن - فريق التحرير

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كشف رئيس مجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ، أوليفر كان، سبب إقالة المدير الفني جوليان ناجلسمان من منصبه، مؤكدًا في الوقت ذاته أن القرار ليس عاطفيًا.

إقالة ناجلسمان والتعاقد مع توخيل

وكان نادي بايرن ميونيخ قد أعلن بالأمس، عن إقالة المدير الفني الألماني جوليان ناجلسمان، والتعاقد مع توماس توخيل لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى 30 يونيو 2025، على أن يبدأ مهمته بشكل رسمي، يوم الاثنين المقبل.

بايرن ميونيخ
لاعبو البايرن – المصدر @FCBayernAr

تعليق أوليفر كان

وتحدث أوليفر كان، خلال مؤتمر صحافي قبل تقديم المدير الفني الجديد توماس توخيل، قائلًا: “مسؤوليتنا هي حماية النجاح الرياضي، وتوجب علينا أن نتساءل عن سبب تذبذب مستوى الفريق”.

ولفت إلى أن قرار إقالة ناجلسمان لم يكن عاطفيًا، إثر هزيمة الفريق الأول لكرة القدم، يوم الأحد الماضي أمام باير ليفركوزن، وإنما جاء بعد تحليل أعقب كل الشهور الماضية.

أوليفر كان وتوخيل
جانب من المؤتمر – المصدر @FCBayernEN

وأضاف أوليفر كان: “لو أنه قرار عاطفي، لاتخذناه يوم الاثنين، لكننا اتخذناه بعد تحليل وتفكير.. عززنا الفريق، لدينا أحد أفضل الفرق في أوروبا، لكن استمرارية المستوى غائبة”.

واختتم أوليفر كان تصريحاته قائلًا: “بدأنا العام بثلاثة تعادلات وخسرنا ثلاث مباريات وفزنا بخمس.. هذا لا يتماشى مع طموحنا.. نطمح إلى الاستمرارية، ورأينا في مباريات، مثل مباراة سان جيرمان، الفريق وهو يظهر قدراته فعلًا”.

أوليفر كان
كان – المصدر @FCBayernEN
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