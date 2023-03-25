أوليفر كان يكشف سبب إقالة ناجلسمان طيران فرنسا يطلب إلغاء رحلات في 4 مطارات بسبب الإضرابات خبراء يحذرون من فيروس جديد يظهر من بريطانيا مشروع الأمير محمد بن سلمان يعيد الأصالة العمرانية لسقف مسجد الرويبة بالقصيم سر إلغاء زيارة ملك بريطانيا إلى فرنسا تكريم استثنائي ينتظر ليونيل ميسي بالأرجنتين الجماهير: رونالدينهو الأكثر متعة في تاريخ كرة القدم نيويورك بوست مستاءة من تقليد خالد الفراج لـ بايدن إشادة واسعة بأداء نيرمين محسن في طاش ما طاش توخيل: البايرن يُمكنه المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي
كشف رئيس مجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ، أوليفر كان، سبب إقالة المدير الفني جوليان ناجلسمان من منصبه، مؤكدًا في الوقت ذاته أن القرار ليس عاطفيًا.
وكان نادي بايرن ميونيخ قد أعلن بالأمس، عن إقالة المدير الفني الألماني جوليان ناجلسمان، والتعاقد مع توماس توخيل لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى 30 يونيو 2025، على أن يبدأ مهمته بشكل رسمي، يوم الاثنين المقبل.
وتحدث أوليفر كان، خلال مؤتمر صحافي قبل تقديم المدير الفني الجديد توماس توخيل، قائلًا: “مسؤوليتنا هي حماية النجاح الرياضي، وتوجب علينا أن نتساءل عن سبب تذبذب مستوى الفريق”.
ولفت إلى أن قرار إقالة ناجلسمان لم يكن عاطفيًا، إثر هزيمة الفريق الأول لكرة القدم، يوم الأحد الماضي أمام باير ليفركوزن، وإنما جاء بعد تحليل أعقب كل الشهور الماضية.
وأضاف أوليفر كان: “لو أنه قرار عاطفي، لاتخذناه يوم الاثنين، لكننا اتخذناه بعد تحليل وتفكير.. عززنا الفريق، لدينا أحد أفضل الفرق في أوروبا، لكن استمرارية المستوى غائبة”.
واختتم أوليفر كان تصريحاته قائلًا: “بدأنا العام بثلاثة تعادلات وخسرنا ثلاث مباريات وفزنا بخمس.. هذا لا يتماشى مع طموحنا.. نطمح إلى الاستمرارية، ورأينا في مباريات، مثل مباراة سان جيرمان، الفريق وهو يظهر قدراته فعلًا”.