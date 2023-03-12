أول تعليق لوالد محمد صلاح على سرقة فيلا نجله

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علق صلاح حامد محروس، والد النجم المصري في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، على الأنباء التي تم تداولها مؤخراً بسرقة فيلا نجله في القاهرة، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لا تتوافر لديه المعلومات الكاملة عن السرقة نظرًا لتواجده خارج مصر.
وتابع والد صلاح، تجرى الآن اتصالات مع وكيل محمد صلاح، للوقوف على واقعة سرقة الفيلا، وإخطار نجله بالواقعة، لاتخاذ الإجراءات حيالها، وفقًا لوسائل إعلام مصرية.
وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام مصرية، عن تعرض فيلا صلاح في شرقي القاهرة، للسرقة.
وأفادت صحيفة الأهرام، بأن السلطات تواصل جهودها لكشف ملابسات حادث سرقة فيلا صلاح.