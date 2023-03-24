أول تعليق من لوكا مودريتش بعد اهتمام النصر بضمه

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علق اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، على اهتمام نادي النصر بالتعاقد معه في صيف العام الحالي.
وقال النجم الكرواتي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة بلاده أمام ويلز غدًا السبت في تصفيات يورو 2024: “أنا أريد البقاء في ريال مدريد، وكل ما تردد حول رحيلي وتحديدي لناد آخر للانضمام له، مجرد شائعات، أنا أكررها للمرة الـ100، سأبقى في ريال مدريد”.
وفي وقت سابق، قال الصحفي الإيطالي الشهير رودي جاليتي عبر حسابه في “تويتر”: إن نادي النصر سيجتمع بوكيل أعمال النجم الكرواتي يوم 31 مارس الجاري في الرياض، حيث يخطط أصفر الرياض للتقدم بعرض قوي لإقناع نجم ريال مدريد بالقدوم للفريق العاصمي.
وسبق أن ارتبط اسم النصر بالتفاوض مع مودريتش بعد نجاحه في التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في ظل التأكيدات الإعلامية أن اللاعب الكرواتي لا يرغب في تجديد عقده، حيث يبحث عن الانتقال لنادٍ آخر في الصيف.