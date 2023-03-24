Icon

منتخب مصر يهزم مالاوي بثنائية في مباراة فيتوريا الأولى رسميًّا Icon المدني: أتربة مثارة على مكة المكرمة حتى مساء السبت Icon السديس: القيادة حريصة على تعظيم قراءة القرآن في شهر رمضان Icon خسارة منتخب السعودية ضد فنزويلا وديًّا Icon كويكب كبير قادر على محو مدينة كاملة يمر بين الأرض والقمر اليوم Icon تويتر تزيل العلامة الزرقاء المجانية من حسابات المستخدمين Icon توقعات باستمرار أمطار الرياض حتى الـ 10 مساء السبت Icon سالم الدوسري يسجل الهدف الأول لـ المنتخب السعودي Icon إنجاز خرافي لـ كيليان مبابي بعد صناعته هدفًا لـ غريزمان أمام هولندا Icon دوي انفجارات بدير الزور السورية مع تحليق حربي مجهول Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
لم يجدد عقده حتى الآن مع ريال مدريد

أول تعليق من لوكا مودريتش بعد اهتمام النصر بضمه

الجمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٧ مساءً
أول تعليق من لوكا مودريتش بعد اهتمام النصر بضمه
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

علق اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، على اهتمام نادي النصر بالتعاقد معه في صيف العام الحالي.

وقال النجم الكرواتي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة بلاده أمام ويلز غدًا السبت في تصفيات يورو 2024: “أنا أريد البقاء في ريال مدريد، وكل ما تردد حول رحيلي وتحديدي لناد آخر للانضمام له، مجرد شائعات، أنا أكررها للمرة الـ100، سأبقى في ريال مدريد”.

موعد اجتماع النصر مع وكيل مودريتش

وفي وقت سابق، قال الصحفي الإيطالي الشهير رودي جاليتي عبر حسابه في “تويتر”: إن نادي النصر سيجتمع بوكيل أعمال النجم الكرواتي يوم 31 مارس الجاري في الرياض، حيث يخطط أصفر الرياض للتقدم بعرض قوي لإقناع نجم ريال مدريد بالقدوم للفريق العاصمي.

الريال ضد إسبانيول

وسبق أن ارتبط اسم النصر بالتفاوض مع مودريتش بعد نجاحه في التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في ظل التأكيدات الإعلامية أن اللاعب الكرواتي لا يرغب في تجديد عقده، حيث يبحث عن الانتقال لنادٍ آخر في الصيف.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المملكة تشارك الكويت احتفالها بذكرى الاستقلال والتحرير
السعودية اليوم

المملكة تشارك الكويت احتفالها بذكرى الاستقلال والتحرير

السعودية اليوم
السعودية تطعن على حكم قضائي أمريكي بشأن بطولة الغولف LIV
السعودية اليوم

السعودية تطعن على حكم قضائي أمريكي بشأن...

السعودية اليوم
إحصائية تُحفز الاتحاد ضد الفتح
آخر الاخبار

إحصائية تُحفز الاتحاد ضد الفتح

آخر الاخبار
صندوق التنمية السياحي يعلن بدء التقديم في برنامج علو السياحة 2023 للجنسين
حصاد اليوم

صندوق التنمية السياحي يعلن بدء التقديم في...

حصاد اليوم
التشكيل المتوقع لـ الهلال ضد الفتح
الرياضة

التشكيل المتوقع لـ الهلال ضد الفتح

الرياضة
الربيعة يدعو لإشراك القطاع الخاص في تمويل العمل الإنساني
السعودية اليوم

الربيعة يدعو لإشراك القطاع الخاص في تمويل...

السعودية اليوم
برعاية الملك سلمان.. إقامة حفل جائزة الملك فيصل الاثنين المقبل
السعودية اليوم

برعاية الملك سلمان.. إقامة حفل جائزة الملك...

السعودية اليوم
حريق ضخم يلتهم ألفي ملجأ في بنجلاديش
العالم

حريق ضخم يلتهم ألفي ملجأ في بنجلاديش

العالم