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إنجازات ومسيرة الشيخ منصور بن زايد

أول تعليق من محمد بن راشد على تعيينات رئيس الإمارات

الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٦ مساءً
أول تعليق من محمد بن راشد على تعيينات رئيس الإمارات
المواطن - فريق التحرير

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جاء أول تعليق من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بعد إعلان الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، أمس الأربعاء، عن عدد من التعيينات العليا في أبوظبي.

قرارات رئيس الإمارات

وعلق الشيخ محمد بن راشد بتغريدة على صفحته الرسمية بتويتر، قال فيها: ” أبارك لأخي الشيخ هزاع والشيخ طحنون والشيخ منصور والشيخ خالد بن محمد ثقة رئيس الدولة.. بكم وبإخوانكم القادة من الجيل الجديد تستمر المسيرة.. وتعلو الراية.. ويترسخ المجد.. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام عزها وازدهارها”.

وأمر الرئيس الإماراتي بتعيين الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، نائبًا لرئيس الدولة، إلى جانب الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالإضافة إلى تعيين الشيخ هزاع بن زايد نائباً لحاكم أبوظبي، وتعيين الشيخ طحنون بن زايد نائبًا لحاكم أبوظبي إلى جانب تعيين الشيخ خالد بن محمد بن زايد وليًا للعهد في إمارة أبوظبي.

أول تعليق من وزير الخارجية

من جهته قال الشيخ عبدالله بن زايد، وزير الخارجية الإماراتي بأول تغريدة له عقب الإعلان عن هذه التعيينات: “الحمدلله على نعمة الشيخ محمد بن زايد”.

يأتي تعيين الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في هذا المنصب، بعد شهرين فقط من منح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وشاح محمد بن راشد آل مكتوم، تقديراً لجهوده المتواصلة وإنجازاته في خدمة الوطن، وذلك بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.

وأثنى فيها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالشيخ منصور بن زايد آل نهيان، واصفًا إياه بأنه “أخ وصديق وعضيد، عضيد لرئيس الدولة، وعضيد لي في الحكومة الاتحادية، وعضيد وسند لإخوانه المواطنين”.

مسيرة حافلة

ويمتلك الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مسيرة حافلة بالإنجازات تحققت تحت إشرافه وقيادته لعدد من الملفات والقطاعات التنموية في دولة الإمارات، حيث يشرف على الملفات التنفيذية والتنموية والسياسات الجديدة في الحكومة الاتحادية من عام 2009 عبر منصبه نائباً لرئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الوزاري للتنمية.

كما يشرف على مصرف الإمارات المركزي وخططه التطويرية والتنظيمية كافة بالقطاع البنكي في دولة الإمارات، والذي يعد أكبر قطاع بنكي في منطقة الشرق الأوسط بأصول نقدية تتجاوز 3.5 تريليون درهم.

إنجازات منصور بن زايد

وأسهم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في تأسيس وإدارة جهاز الإمارات للاستثمار والذي يشرف على إدارة واستثمار أصول الحكومة الاتحادية كافة، ويأتي في المركز السابع في الصناديق السيادية العربية بأصول مدارة تبلغ قيمتها 322 مليار درهم.

وحقق خلال رئاسة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية إنجازاً حيث جرى رفع نسبة المواطنين في القطاع الخاص إلى 70% خلال عام واحد وتوطين 28 ألف مواطن في السنة الأولى للبرنامج.

كما يشرف الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على العديد من الملفات الوطنية السيادية عبر منصبه وزيراً لديوان الرئاسة وخاصة المتعلقة بخدمة المواطنين ومتابعة تنفيذ المبادرات الرئاسية كافة في الدولة.

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