أول حافلة لنقل الركاب تتجول بشارع التخصصي بالرياض

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وثق مقطع فيديو لحظات انطلاق أولى حافلات نقل الركاب، ضمن مشروع حافلات الرياض، حيث تم رصد الحافلات في شارع التخصصي بالرياض.
فيديو | بتكلفة 4 ريالات للرحلة..
شاهد أولى "حافلات النقل" أثناء تجولها لنقل الركاب في شارع التخصصي بالرياض..
التفاصيل مع مراسلنا خالد التميمي#نشرة_النهار pic.twitter.com/0L2KgaH9lX
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 19, 2023
وأشارت قناة الإخبارية، تحرك الحافلات في شارع التخصصي والذي يعد من أهم الشوارع في العاصمة الرياض.
وقال مراسل القناة: إن أسعار التذاكر هي 4 ريالات، ويمكن شراؤها عبر الموقع الإلكتروني، وهي صالحة للاستخدام لمدة 120 دقيقة.
وأضاف أنه خلال هذه المدة يمكن انتقال الراكب من حافلة إلى أخرى، مؤكدًا أنه تم تسهيل طرق الدفع، ويمكن ذلك من خلال التطبيق الإلكتروني أو أجهزة البيع في محطات الحافلات.