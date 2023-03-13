أول رسالة لرئيس الحكومة الصينية الجديد لواشنطن

انتقد رئيس الوزراء الصيني الجديد لي تشيانغ، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة في مواقفها الأخيرة حيال بكين، معتبرًا ما تفعل واشنطن تطويق لبلاده وقمع.

التطويق والقمع

وقال لي، في مؤتمر صحفي في العاصمة الصينية بكين: “الصين والولايات المتحدة يمكنهما ويجب أن تتعاونا.. عندما تعمل الصين والولايات المتحدة معًا، هناك أمور كثيرة يمكننا تحقيقها”، وفقًا لفرانس برس.

وتابع لي في موقف أطلقه مع انتهاء الدورة السنوية للبرلمان: “التطويق والقمع ليسا مفيدين لأي أحد”.

تعزيز الأمن القومي

من جهته شدد الرئيس الصيني، شي جينبينغ، اليوم الاثنين، على الحاجة إلى تعزيز الأمن القومي، في خطابه الأول منذ توليه رئاسة الصين لولاية ثالثة.

وحذر شي، أمام 3000 نائب تجمعوا في قصر الشعب في بكين، من المخاطر التي تتعرض لها الصين، في كلمة ألقاها في ختام الدورة السنوية للبرلمان.

وقال شي “الأمن هو أساس التنمية، في حين أن الاستقرار شرط أساسي للازدهار”، بحسب ما أفادت فرانس برس.

سور فولاذي عظيم

وشدد على ضرورة التعزيز الكامل لعملية تحديث الدفاع الوطني والقوات المسلحة، وجعل الجيش سورًا فولاذيًا عظيمًا يحمي بشكل فعال السيادة الوطنية والأمن ومصالح التنمية.

وفاز شي الجمعة الماضية، والذي كان المرشح الوحيد، بولاية جديدة مدتها 5 سنوات على رأس الصين، بعد تصويت بالإجماع في البرلمان، في خطوة جاءت تتويجًا لصعوده الذي جعل منه أقوى زعيم للبلاد منذ أجيال.