أول صور فلكية ترصد هلال رمضان 1444

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نشر مركز الفلك الدولي في أبو ظبي، اليوم الأربعاء، أول صور لهلال شهر رمضان الذي يبدأ غدًا الخميس في عدد من الدول العربية والإسلامية.
عاجل: أول صورة لهلال شهر رمضان المبارك 1444هـ. كما تم تصويره نهارا قبل قليل من أبوظبي، بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي، وقت التصوير الأربعاء 22 مارس 2023م الساعة 08:15 صباحا بتوقيت الإمارات. بعد القمر عن الشمس 7.4 درجة. تصوير محمد عودة وأسامة غنام وأنس محمد. pic.twitter.com/tJaUFZEdiE
— مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) March 22, 2023
وقال مركز الفلك الدولي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” إن أول صورة لهلال شهر رمصان، التقطت صباح الأربعاء من العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وأوضح المركز أن وقت التصوير الأربعاء 22 مارس 2023م الساعة 08:15 صباحًا بتوقيت الإمارات”.
ونشر المركز صورة أوضح لهلال شهر رمضان. وقال المركز: “صورة أوضح لهلال شهر رمضان المبارك كما تم التقاطها قبل قليل من أبوظبي، بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي”.
وتابع: “وقت التصوير الأربعاء 22 مارس 2023م الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت الإمارات. بعد القمر عن الشمس 8.2 درجات”.
وأضاف المركز: “وهي أوضح بسبب ازدياد بعد القمر عن الشمس وعن الأفق”.
وكانت دول عربية مثل المملكة والإمارات والكويت ومصر قد أعلنت أن الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، وأن الخميس هو الأول من رمضان بعد تعذر رؤية هلال الشهر الفضيل.