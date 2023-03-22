Icon

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة الفنار Icon 16 وظيفة شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS Icon عادات وتقاليد لا تعرفها عن احتفال ماليزيا بحلول رمضان Icon مباريات الهلال الـ6 في رمضان تُثير غضب جماهيره Icon منظومة خدمات متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن في راحة واطمئنان Icon وفرة عالية في كافة السلع الأساسية والاستهلاكية بالأسواق السعودية Icon إنجاز تاريخي ينتظر كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال Icon صورة وتعليق.. آمنون مطمئنون في الحرم المكي بأولى ليالي رمضان Icon المركزي السعودي يرفع معدل إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس إلى 5.50% Icon عرض النصر يُهدد انتقال زاها إلى الاتحاد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
اُلتقطت من العاصمة الإماراتية أبوظبي

أول صور فلكية ترصد هلال رمضان 1444

الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٨ مساءً
أول صور فلكية ترصد هلال رمضان 1444
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نشر مركز الفلك الدولي في أبو ظبي، اليوم الأربعاء، أول صور لهلال شهر رمضان الذي يبدأ غدًا الخميس في عدد من الدول العربية والإسلامية.

مركز الفلك الدولي

وقال مركز الفلك الدولي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” إن أول صورة لهلال شهر رمصان، التقطت صباح الأربعاء من العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأوضح المركز أن وقت التصوير الأربعاء 22 مارس 2023م الساعة 08:15 صباحًا بتوقيت الإمارات”.

هلال رمضان المبارك

ونشر المركز صورة أوضح لهلال شهر رمضان. وقال المركز: “صورة أوضح لهلال شهر رمضان المبارك كما تم التقاطها قبل قليل من أبوظبي، بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي”.

وتابع: “وقت التصوير الأربعاء 22 مارس 2023م الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت الإمارات. بعد القمر عن الشمس 8.2 درجات”.

الخميس أول أيام رمضان

وأضاف المركز: “وهي أوضح بسبب ازدياد بعد القمر عن الشمس وعن الأفق”.

وكانت دول عربية مثل المملكة والإمارات والكويت ومصر قد أعلنت أن الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، وأن الخميس هو الأول من رمضان بعد تعذر رؤية هلال الشهر الفضيل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

شوارع باريس تعج بأطنان القمامة
العالم

شوارع باريس تعج بأطنان القمامة

العالم
9 مزايا لخدمة مواعيد الشرط عبر منصة أبشر
السعودية اليوم

9 مزايا لخدمة مواعيد الشرط عبر منصة...

السعودية اليوم
الأرصاد: سماء المملكة صافية لتحري هلال رمضان
السعودية اليوم

الأرصاد: سماء المملكة صافية لتحري هلال رمضان

السعودية اليوم
القتل تعزيراً لإرهابي قتل رجال أمن ورمى القنابل على الدوريات
أخبار رئيسية

القتل تعزيراً لإرهابي قتل رجال أمن ورمى...

أخبار رئيسية
إصابة امرأة في اشتعال لحظي بمنزل ومدني الرياض يتدخل
السعودية اليوم

إصابة امرأة في اشتعال لحظي بمنزل ومدني...

السعودية اليوم
خلل في سناب شات يحول حسابك من خاص إلى عام
تكنولوجيا

خلل في سناب شات يحول حسابك من...

تكنولوجيا
عدوى الانهيار المصرفي تتوسع عالميًا
العالم

عدوى الانهيار المصرفي تتوسع عالميًا

العالم
قادمان من سابك.. تكليف المدني مساعدًا والقرعاوي مستشارًا لوزير التعليم
أخبار رئيسية

قادمان من سابك.. تكليف المدني مساعدًا والقرعاوي...

أخبار رئيسية