أول قرار من الهلال قبل مواجهة النصر في رمضان

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اتخذ نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، قرارًا حاسمًا وذلك قبل مواجهة نادي النصر في الجولة الـ25 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث تُقام المباراة يوم 18 إبريل القادم وخلال شهر رمضان المبارك.
وبحسب التقارير فإن إدارة أزرق الرياض سوف تتقدم بطلب إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك من أجل استقطاب حكام أجانب لمباراة النصر في الجولة الـ25، التي تُقام يوم 18 إبريل الموافق 27 رمضان في ملعب “الملز” بالرياض.
وفي السياق ذاته، قال الإعلامي عبدالرحمن الحميدي مقدم برنامج “برا الـ18” على قناة SSC: إن إدارة أزرق الرياض طلبت استقدام حكام أجانب، وذلك في مباريات الطائي والنصر والاتحاد والرائد في دوري روشن.