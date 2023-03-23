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الفريقان يلتقيان في الجولة الـ25 بدوري روشن

أول قرار من الهلال قبل مواجهة النصر في رمضان

الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٠ صباحاً
أول قرار من الهلال قبل مواجهة النصر في رمضان
المواطن - فريق التحرير

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اتخذ نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، قرارًا حاسمًا وذلك قبل مواجهة نادي النصر في الجولة الـ25 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث تُقام المباراة يوم 18 إبريل القادم وخلال شهر رمضان المبارك.

موعد مباراة الهلال والنصر في رمضان

وبحسب التقارير فإن إدارة أزرق الرياض سوف تتقدم بطلب إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك من أجل استقطاب حكام أجانب لمباراة النصر في الجولة الـ25، التي تُقام يوم 18 إبريل الموافق 27 رمضان في ملعب “الملز” بالرياض.

الهلال والنصر - تاليسكا والمعيوف
– تاليسكا والمعيوف

وفي السياق ذاته، قال الإعلامي عبدالرحمن الحميدي مقدم برنامج “برا الـ18” على قناة SSC: إن إدارة أزرق الرياض طلبت استقدام حكام أجانب، وذلك في مباريات الطائي والنصر والاتحاد والرائد في دوري روشن.

 

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