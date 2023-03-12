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بعد تألقه بالبرامج الإذاعية والتليفزيونية

أول كفيف بالإعلام يقدم أروع الأمثلة للإصرار والعزيمة

الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٢ مساءً
أول كفيف بالإعلام يقدم أروع الأمثلة للإصرار والعزيمة
المواطن - فريق التحرير

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أصبح خالد الحربي شخصية ملهمة ومثالًا للإصرار والإرادة كأول كفيف يدخل الإعلام ويعمل بالمجال، كمدير تليفزيون وإذاعي واليوم يقدم نفسه كمقدم وضيف ببرنامج “صباح السعودية”.

وقدم الحربي خلال البرنامج شكره لوزارة الإعلام وهيئة الإذاعة والتليفزيون التي أتاحت له الفرصة والمجال، حيث بدا متألقًا ومتمكنًا من تقديم الفقرة ليشكل إلهامًا ومصدرًا للإصرار والعزيمة لكل الشباب.

تحدى إعاقته

لم تمنع الإعاقة المواطن الكفيف، خالد الحربي، من ممارسة العمل الإذاعي، متحدياً كل ظروف إعاقته، ليضع بصمة في المجال الإعلامي، ويتميز بجودة الإلقاء والقدرة على إدارة الحوار والحديث بلباقة.

بدأت قصة خالد الحربي مع الشغف الإعلامي منذ الصغر، حين كان يتابع البرامج الإذاعية والتلفزيونية، فكان يميل للحوارات في شتى الإذاعات عن الأسرة والثقافة والبرامج الدينية، وحينما بدأت دراسته المرحلة المتوسطة، فكر في أن يغير من وضعية المستمع إلى وضعيه مقدم برامج، وصار لديه هاجس أن يصبح مذيعًا محاورًا للضيوف في جانب فني أو اجتماعي أو أسري وغيرها من المجالات.

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