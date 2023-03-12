أول كفيف بالإعلام يقدم أروع الأمثلة للإصرار والعزيمة

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أصبح خالد الحربي شخصية ملهمة ومثالًا للإصرار والإرادة كأول كفيف يدخل الإعلام ويعمل بالمجال، كمدير تليفزيون وإذاعي واليوم يقدم نفسه كمقدم وضيف ببرنامج “صباح السعودية”.
#صباح_السعودية | الشاب "خالد الحربي".. شخصية ملهمة مثال للإرادة والإصرار وأول كفيف يدخل تخصص الإعلام😍. @khaled_24200 | #قناة_السعودية pic.twitter.com/1ofkgdTn3Y
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) March 12, 2023
وقدم الحربي خلال البرنامج شكره لوزارة الإعلام وهيئة الإذاعة والتليفزيون التي أتاحت له الفرصة والمجال، حيث بدا متألقًا ومتمكنًا من تقديم الفقرة ليشكل إلهامًا ومصدرًا للإصرار والعزيمة لكل الشباب.
لم تمنع الإعاقة المواطن الكفيف، خالد الحربي، من ممارسة العمل الإذاعي، متحدياً كل ظروف إعاقته، ليضع بصمة في المجال الإعلامي، ويتميز بجودة الإلقاء والقدرة على إدارة الحوار والحديث بلباقة.
بدأت قصة خالد الحربي مع الشغف الإعلامي منذ الصغر، حين كان يتابع البرامج الإذاعية والتلفزيونية، فكان يميل للحوارات في شتى الإذاعات عن الأسرة والثقافة والبرامج الدينية، وحينما بدأت دراسته المرحلة المتوسطة، فكر في أن يغير من وضعية المستمع إلى وضعيه مقدم برامج، وصار لديه هاجس أن يصبح مذيعًا محاورًا للضيوف في جانب فني أو اجتماعي أو أسري وغيرها من المجالات.