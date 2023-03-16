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ستواصل الطائرات الأمريكية التحليق بالمجال الجوي الدولي

أول مكالمة بين وزيري دفاع واشنطن وموسكو بعد حادث البحر الأسود

الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٦ صباحاً
أول مكالمة بين وزيري دفاع واشنطن وموسكو بعد حادث البحر الأسود
المواطن - فريق التحرير

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تحدث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إلى نظيره الروسي يوم الأربعاء بشأن تدمير طائرة أمريكية بدون طيار فوق البحر الأسود، الأمر الذي جعل البلدين الأقرب إلى صراع مباشر منذ غزو موسكو لأوكرانيا قبل عام. وكانت هذه أول مكالمة بين أوستن ووزير الدفاع سيرجي شويغو منذ أكتوبر.

تفاصيل المكالمة

وأبلغ أوستن نظيره الروسي بأن الولايات المتحدة ستواصل تحليق طائراتها في المجال الجوي الدولي. وشدد على أنه يتعين على روسيا تشغيل طائراتها العسكرية بطريقة آمنة ومهنية.

وأردف أوستن في إفادة صحفية في البنتاجون: “لقد أغلقت للتو الهاتف مع نظيري الروسي الوزير شويغو. كما قلت مرارًا وتكرارًا، من المهم أن تكون القوى العظمى نماذج للشفافية والتواصل، وستواصل الولايات المتحدة الطيران والعمل حيثما يسمح القانون الدولي بذلك”.

اتصال محدود

وبحسب أسوشيتد برس، كان الاتصال بين القادة العسكريين الأمريكيين والروس محدودًا، إذ رفض المسؤولون الروس تلقي المكالمات العسكرية الأمريكية في الأشهر الأولى من الحرب،

وكشف الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، أنه يعتزم أيضًا التحدث إلى نظيره الروسي، الجنرال فاليري جيراسيموف، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية.

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