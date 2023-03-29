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10 آلاف ريال أقل قيمة لعقد نموذجي مُبرم

إبرام ألف عقد نموذجي لـ مقاول بأكثر من 309 ملايين ريال

الأربعاء ٢٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٦ مساءً
إبرام ألف عقد نموذجي لـ مقاول بأكثر من 309 ملايين ريال
المواطن - واس

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أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين عن حجم وتفاصيل العقود النموذجية الإلكترونية للبناء والتّشييد المبرمة في منصة مقاول؛ والتي تجاوزت 1000 عقد نموذجي إلكتروني قُدّرت قيمتها بأكثر من 308 ملايين ريال سعودي منذ إطلاق الخدمة في 2021.

عدد العقود النموذجية

وتنوعت العقود النموذجية الإلكترونية المبرمة في طبيعتها ومواقع تنفيذها، إذ بلغ عدد عقود تنفيذ الهيكل الإنشائي بدون مواد 600 عقد، فيما بلغت عقود تنفيذ الهيكل الإنشائي بالمواد 300 عقد.

وتجاوزت قيمة أعلى عقد مبرم في منصة مقاول مبلغ الـ50 مليون ريال، فيما سجلت المنصة 10 آلاف ريال كأقل قيمةٍ لعقد نموذجي مبرم.

وبلغ مجموع العقود في المنطقة الوسطى أكثر من 425 عقدًا، وفي المنطقة الجنوبية أكثر من 185 عقدًا، وفي المنطقة الغربية أكثر من 110 عقود، بينما سجلت المنطقة الشرقية أكثر من 90 عقدًا، وفي المنطقة الشمالية 20 عقدًا ما بين عقود هيكل إنشائي، وعقود لياسة، وعقود سباكة، وعقود أعمال كهربائية، وعقود تكييف.

مبادرة العقود

وكانت الهيئة قد أطلقت مبادرة العقود النموذجية الإلكترونية لتحسّن من جودة البناء والتّشييد، وتحفظ الحقوق لجميع الأطراف التعاقدية من خلال 36 عقدًا نموذجيًا إلكترونيًا تغطي جميع الجوانب الفنية والقانونية التي تجعل العلاقة التعاقدية أكثر وضوحًا بين الملاك والمقاولين ومقاولي الباطن، إلى جانب رفع مستوى الأداء، والحد من الإخفاقات والنّزاعات التي قد تسبب تعثر المشاريع وتأخر تسليمها.

وثيقة عقد أساسية

وتحتوي العقود النموذجية على وثيقة عقد أساسيّة تشمل التزامات الأطراف، وجداول الدفعات والكميات، وغرامات التأخير، وملحقين أحدهما للمواصفات الفنيّة وطريقة التنفيذ، والآخر للشروط يتعلق بآليّات الدفع المرتبطة بنسب الإنجاز في العمل وضمان للأعمال المُنفّذة، ويمكن لمالك المشروع مراجعة العقد قبل اعتماده عبر خدمة النفاذ الوطني.

ولمعرفة أنواع العقود والمزيد من المعلومات، يمكن للمهتمين زيارة منصة العقود النموذجية الإلكترونية في موقع مقاول للاطلاع على الأسئلة الشائعة والدليل الإرشادي لاستخدام العقود النموذجية من خلال https://muqawil.org/ar .

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