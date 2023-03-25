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ينتهي عقده هذا الموسم

إبراهيموفيتش: أريد الاستمرار في اللعب

السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٥ مساءً
إبراهيموفيتش: أريد الاستمرار في اللعب
المواطن - فريق التحرير

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أبدى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش رغبته في الاستمرار بالملاعب خلال الفترة المقبلة.

إبراهيموفيتش يريد مواصلة اللعب

وينتهي عقد زلاتان إبراهيموفيتش مع ميلان في صيف العام الحالي 2023، وتُخيم حالة من الغموض بشأن مستقبله، حيث إن الإدارة لم تفتح ملف التجديد حتى الآن.

زلاتان إبراهيموفيتش
زلاتان – المصدر @acmilan

وقال إبراهيموفيتش في تصريحات أبرزها خبير انتقالات اللاعبين، فابريزيو رومانو: “أريد الاستمرار في اللعب، بالطبع إذا شعرت أنني بحالة جيدة فهذه أولويتي”.

وأضاف رومانو عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، نقلًا عن المهاجم السويدي: “أشعر أنني بحالة جيدة في ميلان، إذا رغبوا في استمراري معهم، فأنا سعيد ومتاح للعب”.

زلاتان إبراهيموفيتش مع ميلان 1
زلاتان – المصدر @acmilan

زلاتان ثاني أكثر لاعب مشاركة بتصفيات اليورو

وأصبح إبراهيموفيتش ثاني أكبر لاعب يخوض مباراة في تصفيات كأس الأمم الأوروبية “اليورو”، خلال خسارة منتخب السويد الأول لكرة القدم ضد نظيره البلجيكي بثلاثية دون رد.

ودفع مدرب منتخب السويد الأول لكرة القدم، ياني أندرسون، بمهاجم ميلان في الدقيقة 73 بدلًا من ألكسندر أيزاك، وهو في سن 41 عامًا و172 يومًا.

ويأتي زلاتان خلف لي كاتشارو لاعب جبل طارق، الذي خاض مباراة منتخب بلاده أمام منتخب اليونان الأول لكرة القدم، في سن 41 عامًا و176 يومًا.

زلاتان إبراهيموفيتش
زلاتان – المصدر @FabrizioRomano
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