إبراهيموفيتش: أريد الاستمرار في اللعب

أبدى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش رغبته في الاستمرار بالملاعب خلال الفترة المقبلة.

إبراهيموفيتش يريد مواصلة اللعب

وينتهي عقد زلاتان إبراهيموفيتش مع ميلان في صيف العام الحالي 2023، وتُخيم حالة من الغموض بشأن مستقبله، حيث إن الإدارة لم تفتح ملف التجديد حتى الآن.

وقال إبراهيموفيتش في تصريحات أبرزها خبير انتقالات اللاعبين، فابريزيو رومانو: “أريد الاستمرار في اللعب، بالطبع إذا شعرت أنني بحالة جيدة فهذه أولويتي”.

وأضاف رومانو عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، نقلًا عن المهاجم السويدي: “أشعر أنني بحالة جيدة في ميلان، إذا رغبوا في استمراري معهم، فأنا سعيد ومتاح للعب”.

زلاتان ثاني أكثر لاعب مشاركة بتصفيات اليورو

وأصبح إبراهيموفيتش ثاني أكبر لاعب يخوض مباراة في تصفيات كأس الأمم الأوروبية “اليورو”، خلال خسارة منتخب السويد الأول لكرة القدم ضد نظيره البلجيكي بثلاثية دون رد.

ودفع مدرب منتخب السويد الأول لكرة القدم، ياني أندرسون، بمهاجم ميلان في الدقيقة 73 بدلًا من ألكسندر أيزاك، وهو في سن 41 عامًا و172 يومًا.

ويأتي زلاتان خلف لي كاتشارو لاعب جبل طارق، الذي خاض مباراة منتخب بلاده أمام منتخب اليونان الأول لكرة القدم، في سن 41 عامًا و176 يومًا.