إبراهيموفيتش يعود إلى المنتخب السويدي

عاد مهاجم ميلان الإيطالي، زلاتان إبراهيموفيتش إلى قائمة المنتخب السويدي الأول لكرة القدم، بعد غيابه لفترة طويلة بسبب معاناته من الإصابة.

عودة إبراهيموفيتش للمنتخب

وكان زلاتان إبراهيموفيتش قد غاب عن المنتخب السويدي الأول لكرة القدم لمدة 9 أشهر، وذلك بسبب معاناته من إصابة في الركبة، الأمر الذي تسبب في عدم تواجده بنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وقرر المدير الفني للمنتخب السويدي، ياني أندرسون استدعاء إبرهيموفيتش صاحب الـ41 عامًا، إلى القائمة، استعدادًا لخوض مواجهتين ضد بلجيكا وأذربيجان، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2024.

وقال أندرسون: “خاض إبراهيموفيتش 3 مباريات بديلًا في صفوف ميلان، ويشعر بأنه في حالة بدنية جيدة على الرغم من ابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة، ومن وجهة النظر، أعتقد أنه يستطيع المساهمة ليس فقط على أرضية الملعب بل خارجه”.

وخاض زلاتان 121 مباراة مع المنتخب السويدي الأول لكرة القدم، ونجح في تسجيل 62 هدفًا، وأعلن العام الماضي أنه سيواصل اللعب طالما أنه لازال قادرًا، مؤكدًا أن فكرة اعتزال اللعب “ترعبه”.

الأكبر سنًا

وفي حالة مشاركة إبراهيموفيتش بأي دقائق خلال المواجهتين المقبلتين، سيحطم الرقم القياسي لأكبر لاعب سناً يخوض مواجهة في التصفيات الأوروبية؛ والمسجّل باسم الحارس الإيطالي الشهير دينو زوف، وذلك وفقًا لموقع “ترانسفير ماركت”.