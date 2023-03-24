إبراهيم القباع يشارك في المؤتمر الرياضي ISC

شارك الأمين العام المساعد للاتحاد السعودي لكرة القدم، إبراهيم القباع، في المؤتمر الرياضي الدولي ISC، الذي أقيم في ملعب نادي توتنهام هوتسبير في لندن.

مشاركة إبراهيم القباع

وتأتي مشاركة إبراهيم القباع كجزء من الشراكة بين الاتحاد السعودي لكرة القدم مع مركز الدراسات الدولي في مؤتمر هذا العام، والذي يستمر يومين بمشاركة المديرين التنفيذيين والمختصين الكرويين من جميع أنحاء العالم.

وناقش إبراهيم القباع خلال فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الركائز السبعة التي تقوم عليها استراتيجية تحول كرة القدم السعودية، كما استعرض الطرق التي يستهدف من خلالها الاتحاد السعودي تطوير اللعبة في المملكة.

مونيكا ستاب تشارك بالمؤتمر

وشهد المؤتمر الرياضي الدولي ISC، مشاركة الألمانية مونيكا ستاب المدير الفني لكرة القدم النسائية، وتحدثت عن الإنجازات الأخيرة التي حققتها كرة قدم السيدات في السعودية خلال الفترة الماضية وطموحاتها المستقبلية.

كما شارك في أعمال المؤتمر أخصائي القانون في الاتحاد السعودي ماتايس ويثاجين في جلسة بعنوان “نزاهة كرة القدم.. الآن والمستقبل”، حيث ناقش الجهود التي يبذلها الاتحاد السعودي لحماية النزاهة في المباريات والمسابقات المحلية، والتحديات التي تهدد نزاهة كرة القدم في المستقبل وكيفية مواجهتها على أفضل وجه.