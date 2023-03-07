الأمم المتحدة : خسائر زلزال تركيا تتجاوز 100 مليار دولار موعد مباراتي الأربعاء في دوري أبطال أوروبا السياحة السعودية تشارك في معرض ITB Berlin بحجم قياسي ولافت إتاحة إصدار تصريح العمرة في رمضان عبر تطبيق نسك رجال إيرانيون يرتدون الحجاب الأسود تضامنًا مع النساء وزير الخارجية يناقش تطورات الأزمة الأوكرانية في بريطانيا 54 مخالفًا في قبضة الأمن لارتكابهم مخالفات رعي الجلوس لفترات طويلة قد يسبب إعاقة جسدية موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة نجران أمريكا تدرس حظر أي تطبيقات وتكنولوجيا أجنبية
أعلنت وزارة الحج عن إتاحة إصدار تصريح العمرة في شهر رمضان المبارك عبر تطبيق نسك.
وفي وقت سابق دعت وزارة الحج والعمرة المعتمرين القادمين من داخل المملكة ومن جميع دول العالم كافة إلى الاستفادة من تطبيق “اعتمرنا” الذي أصبح باسم نسك.
ويُسهل تطبيق نسك حجز تصاريح ومواعيد أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف بعد حصول المعتمرين القادمين من الخارج على التأشيرة، ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة على مدار الساعة.
وتُمكن منصة نسك الراغبيـن في أداء العمرة أو الزيارة من حجز الباقات والبـرامج إلكتـرونيًا، كما ستشهد المنصة إضافة حزمة من الخدمات الأخرى التـي ستقدم لاحقًا ومنها الخرائط التفاعلية، والتقويم المخصص للعروض والأنشطة، والدليل الرقمي لكافة الإرشادات بعدة لغات، والمعلومات والخدمات الصحية إلى جانب تمكيـن مزودي الخدمات من عرض خدماتهم إلكتـرونيا على المعتمرين والزوار.