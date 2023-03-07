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إتاحة إصدار تصريح العمرة في رمضان عبر تطبيق نسك

الثلاثاء ٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٧ مساءً
إتاحة إصدار تصريح العمرة في رمضان عبر تطبيق نسك
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الحج عن إتاحة إصدار تصريح العمرة في شهر رمضان المبارك عبر تطبيق نسك.

خدمات منصة نسك:

وفي وقت سابق دعت وزارة الحج والعمرة المعتمرين القادمين من داخل المملكة ومن جميع دول العالم كافة إلى الاستفادة من تطبيق “اعتمرنا” الذي أصبح باسم نسك.

ويُسهل تطبيق نسك حجز تصاريح ومواعيد أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف بعد حصول المعتمرين القادمين من الخارج على التأشيرة، ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة على مدار الساعة.

حجز الباقات والبـرامج

وتُمكن منصة نسك الراغبيـن في أداء العمرة أو الزيارة من حجز الباقات والبـرامج إلكتـرونيًا، كما ستشهد المنصة إضافة حزمة من الخدمات الأخرى التـي ستقدم لاحقًا ومنها الخرائط التفاعلية، والتقويم المخصص للعروض والأنشطة، والدليل الرقمي لكافة الإرشادات بعدة لغات، والمعلومات والخدمات الصحية إلى جانب تمكيـن مزودي الخدمات من عرض خدماتهم إلكتـرونيا على المعتمرين والزوار.

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