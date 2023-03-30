إتاحة التأشيرة الإلكترونية السياحية لدخول اليابان للمواطنين السعوديين

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ثمّنت وزارة الخارجية قرار حكومة اليابان الصديقة بإتاحة التأشيرة الإلكترونية السياحية لدخول اليابان للمواطنين السعوديين، وحاملي الإقامة السعودية ابتداءً من 27 مارس 2023م.
وقالت الوزارة عبر تويتر: بدء سريان التأشيرة السياحية الإلكترونية للراغبين بزيارة اليابان من المواطنين السعوديين، والمواطنين من الدول الأخرى حاملي الإقامة في المملكة العربية السعودية.