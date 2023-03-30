إتاحة التأشيرة الإلكترونية السياحية لدخول اليابان للمواطنين السعوديين

ثمّنت وزارة الخارجية قرار حكومة اليابان الصديقة بإتاحة التأشيرة الإلكترونية السياحية لدخول اليابان للمواطنين السعوديين، وحاملي الإقامة السعودية ابتداءً من 27 مارس 2023م.

وقالت الوزارة عبر تويتر: بدء سريان التأشيرة السياحية الإلكترونية للراغبين بزيارة اليابان من المواطنين السعوديين، والمواطنين من الدول الأخرى حاملي الإقامة في المملكة العربية السعودية.