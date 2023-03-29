Icon

أنمار الحائلي: من الممكن ضم دي ماريا لـ الاتحاد وهدفنا صفقات أكبر Icon لحظة اندلاع حريق داخل سجن بالمكسيك ومصرع 40 مهاجرًا Icon جمعية المودة تخدم 500 ألف أسرة خلال 20 عامًا Icon هازارد يتعرض لموقف محرج في ريال مدريد Icon عاصفة قوية تضرب سوريا وتخلف قتلى بينهم أطفال Icon إزالة 107 من المباني الآيلة للسقوط بـ القريات Icon وزير المالية: الحوكمة تطبق حتى على الشؤون الخاصة للملك سلمان وولي العهد Icon اتفاقية لتوظيف العمالة المنزلية الأوغندية Icon وليد الفراج: إقامة مباريات دوري روشن في التاسعة والنصف مساءً منتصف الأسبوع ستُسبب أزمة Icon هزة أرضية بقوة 4.5 ريختر تضرب أضنة بتركيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
عبر تطبيقي نسك وتوكلنا

إتاحة حجز العمرة في العشر الأواخر من رمضان

الأربعاء ٢٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٨ مساءً
إتاحة حجز العمرة في العشر الأواخر من رمضان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الحج والعمرة، أن الحجوزات مُتاحة لأداء العمرة في العشر الأواخر من رمضان عبر تطبيقي نسك وتوكلنا.

عمرة الـ عشرة الأواخر من رمضان

وقالت الوزارة عبر تويتر: الآن بإمكانكم حجز تصاريح العمرة في العشر الأواخر من رمضان 1444 هجريًّا، مشيرة إلى أن الحجز متاح عبر تطبيق نسك وتطبيق توكلنا.

عمرة واحدة

وفي وقت سابق، شددت الوزارة على أحقية كل شخص في أداء العمرة خلال شهر رمضان المبارك مرة واحدة فقط، ولا يُسمح بتكرارها؛ وذلك لإعطاء فرصة للجميع لأداء العمرة.

وقالت الوزارة: “إن الاكتفاء بأداء عمرة واحدة في رمضان يُسهم بشكل كبير في إتاحة الفرصة للآخرين لأداء مناسكهم بطمأنينة ويسر”.

التصريح من تطبيق نسك

وأكدت الوزارة أن إصدار التصريح من تطبيق “نسك” ضروري لأداء العمرة، مع وجوب التقيد بالوقت المحدد، مشيرة إلى أنه لا توجد خاصية للتعديل على مواعيد العمرة، ولكن يمكن إلغاء الموعد من خلال تطبيق “نسك” قبل دخول وقت التصريح وإصدار تصريح جديد، موضحة أنه يتم تحديث المواعيد بصورة دورية، وفي حال عدم العثور على موعد للحجز فيمكن إعادة البحث في وقت لاحق.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت في وقت سابق عن إتاحة تصاريح عمرة شهر رمضان الحالي، عبر تطبيق “نسك” للمواطنين والمقيمين داخل السعودية وللمعتمرين القادمين من خارج السعودية، كما يمكن الاطلاع على مواعيد العمرة المتاحة في رمضان حسب الطاقة الاستيعابية عبر ذلك التطبيق الإلكتروني، ومن ثم اختيار ما يناسبهم واستخراج التصريح.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

النصر يهزم أبها ويصعد لمواجهة الوحدة بنصف نهائي كأس الملك
الرياضة

النصر يهزم أبها ويصعد لمواجهة الوحدة بنصف...

الرياضة
بنك التنمية الاجتماعية يخصص 24 مليار ريال لتمويل رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة
السعودية اليوم

بنك التنمية الاجتماعية يخصص 24 مليار ريال...

السعودية اليوم
التدريب عن بعد اليوم في تقني عسير
السعودية اليوم

التدريب عن بعد اليوم في تقني عسير

السعودية اليوم
رجل يعيش حياته حافي القدمين منذ وفاة زوجته !
غرائب

رجل يعيش حياته حافي القدمين منذ وفاة...

غرائب
جمعية المودة تخدم أكثر من 80 ألف امرأة في 3 سنوات
السعودية اليوم

جمعية المودة تخدم أكثر من 80 ألف...

السعودية اليوم
سائق توصيل يكشف عن دخله اليومي: يصل لـ 300 ريال
السعودية اليوم

سائق توصيل يكشف عن دخله اليومي: يصل...

السعودية اليوم
أسترالي يعثر على أفعى بنية بطول 6 أقدام بين أغطية فراشه
غرائب

أسترالي يعثر على أفعى بنية بطول 6...

غرائب
رئيس القضاء الإيراني يتوعد النساء: الزي أو السجن
العالم

رئيس القضاء الإيراني يتوعد النساء: الزي أو...

العالم