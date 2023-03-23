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عبر طرق الدفع الآمنة والموثوقة

إتاحة خدمة زكاتي للعام السادس على التوالي

الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٩ مساءً
إتاحة خدمة زكاتي للعام السادس على التوالي
المواطن - واس

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أتاحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للعام السادس على التوالي خدمة “زكاتي” التي توفر للأفراد خاصية إخراج الزكاة “اختياريًا” من خلال تطبيق “زكاتي” للهواتف الذكية، أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالخدمة (هنا).

طرق الدفع الآمنة

وأوضحت الهيئة أن الخدمة تتيح للأفراد إخراج الزكاة من خلال طرق الدفع الآمنة والموثوقة في البنوك، عبر خدمات سداد و”Apple Pay”، وبطريقة تضمن سرعة ومرونة تنفيذ الخدمة، مضيفة أن الخدمة تُقدمها الهيئة للعام السادس على التوالي، بعد أن حققت نجاحاً ملفتاً خلال الأعوام الماضية، وتفاعلاً كبيراً لدى الأفراد، وارتفاعاً في عدد تحميل التطبيق، ويُعود ذلك لسهولة ومرونة استخدام الخدمة، وخيارات السداد السريعة والآمنة والموثوقة.

وأشارت إلى أن الخدمة يُشرف عليها متخصصون في فقه ومحاسبة الزكاة، وتتم عن طريق قنوات ذات كفاءة ومرونة عالية، وبشكلٍ موثوق وسريع؛ لضمان وصولها إلى مستحقيها في الضمان الاجتماعي لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتوفر خدمة “زكاتي”، إمكانية اختيار الفئة المستحقة من مستفيدي الضمان الاجتماعي، وحساب الزكاة الواجب إخراجها بمختلف أنواعها، يشمل ذلك، الأموال، الذهب والفضة، الأسهم، الصناديق الاستثمارية، العقارات، وغيرها، مع إصدار فاتورة للعملية، بالإضافة إلى توفر خاصية التذكير بمواعيد الزكاة، وخاصية حساب زكاة الذهب بحسب درجة نقائه من خلال خوارزمية معينة، حيث ترتبط خدمة “زكاتي” بالأسعار العالمية للذهب والفضة.

تطوير في الخدمة

ولفتت الهيئة إلى أنها أجرت تطويرات على الخدمة، بحيث يُتاح للمستفيد إمكانية الحصول على أسعار الأسهم والصناديق الاستثمارية بمجرد النقر على اسم السهم أو الصندوق، وذلك بعد إتمام عملية الربط مع تداول.

يذكر أن إجمالي المبالغ التي استفاد منها مستحقو الضمان الاجتماعي عبر خدمة “زكاتي” خلال شهر رمضان الماضي، بلغ أكثر من 88 مليون ريال.

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