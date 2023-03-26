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إصدار ترخيص الزيارة عبر منصة فطري

إتاحة محمية الوعول أمام الزوار والمتنزهين

الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٣ مساءً
إتاحة محمية الوعول أمام الزوار والمتنزهين
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم الأحد، إتاحة محمية الوعول أمام الزوار والمهتمين بالقيام بنزهة حقيقية في رحاب الطبيعة.

وقال المركز عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” إنه يمكن للراغبين في قضاء أوقات ممتعة بمحمية الوعول؛ التسجيل من خلال منصة “فطري” لإصدار “ترخيص زيارة”.

وشدد المركز على ضرورة الالتزام بالسلوك الإيجابي للتنزه في البرية، وذلك من خلال التخطيط المسبق والاستعداد للرحلة، والسفر والتخييم على المسطحات الصُّلبة، والتخلص السليم من النفايات، و ترك ما تجده كما وجدته، والالتزام بالإجراءات اللازمة عند إشعال النار، واحترام الحياة الفطرية، واحترام مشاعر سكان المجتمع المحلي والسكان الآخرين.

 

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