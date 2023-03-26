إتاحة محمية الوعول أمام الزوار والمتنزهين

أرقام تُزين فوز المنتخب المغربي التاريخي ضد البرازيل حالة جوية على معظم المناطق بسبب منخفض حركي شمالي الشيخ المطلق: لا يجوز شراء الذهب بالتقسيط رأي ترامب حول اتفاق السعودية وإيران يثير تفاعلًا الرئيس الباكستاني يمنح الملحق العسكري السعودي وسام هلال الامتياز الإخلاء الطبي ينقل 3 مواطنين في حالة حرجة من الكويت إلى السعودية أكثر من 3000 عربة تنقُّل لخدمة قاصدي المسجد الحرام إصابة إبراهيموفيتش في معسكر السويد صندوق التنمية العقارية يعلن عن وظائف شاغرة فضيحة احتيال تلاحق وزراء مهمين في بريطانيا
أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم الأحد، إتاحة محمية الوعول أمام الزوار والمهتمين بالقيام بنزهة حقيقية في رحاب الطبيعة.
وقال المركز عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” إنه يمكن للراغبين في قضاء أوقات ممتعة بمحمية الوعول؛ التسجيل من خلال منصة “فطري” لإصدار “ترخيص زيارة”.
وشدد المركز على ضرورة الالتزام بالسلوك الإيجابي للتنزه في البرية، وذلك من خلال التخطيط المسبق والاستعداد للرحلة، والسفر والتخييم على المسطحات الصُّلبة، والتخلص السليم من النفايات، و ترك ما تجده كما وجدته، والالتزام بالإجراءات اللازمة عند إشعال النار، واحترام الحياة الفطرية، واحترام مشاعر سكان المجتمع المحلي والسكان الآخرين.