إتش إس بي سي يدعم سيليكون فالي بملياري إسترليني

حارس المنتخب السعودي والنصر سابقًا سالم مروان في ذمة الله حفر الباطن تحتفي بتخريج 250 حافظًا وحافظة للقرآن الكريم مدني مكة المكرمة يخمد حريقًا بمستودع دون إصابات منح الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا وسام السياحة العربية كل أنواع البخور تسبب سرطان الرئة فرنسا ترفض استقبال وزير المالية الإسرائيلي لوحات من وحي الطبيعة تزين رفحاء وتزيدها بهجة وجمالًا إجلاء الرئيس الصومالي قبل إلقاء كلمة بمؤتمر تعليمي الصين تنتصر على كورونا وتستأنف إصدار التأشيرات أردني يهرب عاريًا من خاطفيه بالكويت
تعتزم مجموعة إتش إس بي سي المصرفية البريطانية، المالك الجديد لوحدة بنك سيليكون فالي في بريطانيا، ضخ ملياري جنيه إسترليني (2.4 مليار دولار)، من الأموال السائلة في الوحدة.
وأفاد المدير التنفيذي للمجموعة، نويل كوين وإيان ستيوارت، مدير الوحدة فرع المملكة المتحدة للمستثمرين في قطاع التكنولوجيا في لندن، في مكالمة اليوم، بأن البنك سيلتزم بضخ مليارات الجنيهات لضمان استمرارية الأنشطة التجارية بوحدة بنك سيليكون فالي في بريطانيا كالمعتاد.
وأكد متحدث باسم البنك المبلغ الذي سيتم ضخه.
واشترى مصرف إتش إس بي سي وحدة بنك سيليكون فالي في بريطانيا مقابل مبلغ رمزي بقيمة جنيه إسترليني واحد (1.22 دولار)، اليوم، في ذروة نهاية أسبوع متوترة، سعى فيها الوزراء والمصرفيون في بريطانيا إلى استكشاف طرق لتهدئة الأسواق وتأمين أموال المودعين.
وأضاف رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أنه لا يوجد خطر منهجي على البنوك البريطانية في أعقاب انهيار مصرف سيليكون فالي في الولايات المتحدة.
ووصف كوين عملية الاستحواذ بأنها منطقية من الناحية الإستراتيجية، مؤكدًا أنها ستسهم في تحسين مكانة البنك في قطاعي التكنولوجيا وعلوم الحياة.