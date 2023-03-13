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لضمان استمرارية الأنشطة التجارية

إتش إس بي سي يدعم سيليكون فالي بملياري إسترليني

الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٩ مساءً
إتش إس بي سي يدعم سيليكون فالي بملياري إسترليني
المواطن - فريق التحرير

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تعتزم مجموعة إتش إس بي سي المصرفية البريطانية، المالك الجديد لوحدة بنك سيليكون فالي في بريطانيا، ضخ ملياري جنيه إسترليني (2.4 مليار دولار)، من الأموال السائلة في الوحدة.

مليارات الجنيهات

وأفاد المدير التنفيذي للمجموعة، نويل كوين وإيان ستيوارت، مدير الوحدة فرع المملكة المتحدة للمستثمرين في قطاع التكنولوجيا في لندن، في مكالمة اليوم، بأن البنك سيلتزم بضخ مليارات الجنيهات لضمان استمرارية الأنشطة التجارية بوحدة بنك سيليكون فالي في بريطانيا كالمعتاد.

وأكد متحدث باسم البنك المبلغ الذي سيتم ضخه.

لا يوجد خطر منهجي

واشترى مصرف إتش إس بي سي وحدة بنك سيليكون فالي في بريطانيا مقابل مبلغ رمزي بقيمة جنيه إسترليني واحد (1.22 دولار)، اليوم، في ذروة نهاية أسبوع متوترة، سعى فيها الوزراء والمصرفيون في بريطانيا إلى استكشاف طرق لتهدئة الأسواق وتأمين أموال المودعين.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أنه لا يوجد خطر منهجي على البنوك البريطانية في أعقاب انهيار مصرف سيليكون فالي في الولايات المتحدة.

ووصف كوين عملية الاستحواذ بأنها منطقية من الناحية الإستراتيجية، مؤكدًا أنها ستسهم في تحسين مكانة البنك في قطاعي التكنولوجيا وعلوم الحياة.

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