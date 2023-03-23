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سوء التخزين وتدني مستوى النظافة

إتلاف 40 طنًا من وجبات رمضان غير الصالحة في جدة

الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٨ مساءً
إتلاف 40 طنًا من وجبات رمضان غير الصالحة في جدة
المواطن - فريق التحرير

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أتلفت أمانة محافظة جدة، 40 طناً من المواد الغذائية والوجبات الرمضانية، وذلك أثناء ضبط سكن عمالة بنطاق أم السلم استغل لتخزين وتحضير الوجبات والحلويات الرمضانية.

أطعمة منتهية الصلاحية

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية ضبطت سكن عمالة بحي “المحاميد” جرى استغلاله كمستودع لتخزين وتحضير المعجنات والحلويات الرمضانية حيث رصدت مجموعة من المخالفات تمثلت في تحضير وتجهيز المأكولات بجانب دورات المياه، وانتشار جميع أنواع الحشرات بالموقع ووجود مواد منتهية الصلاحية بالإضافة لسوء التخزين وتدني مستوى النظافة، حيث جرت مصادرة وإتلاف جميع المواد الغذائية الفاسدة، واتخاذ الإجراءات النظامية بالإغلاق الفوري للموقع المخالف.

يأتي ذلك ضمن جهودها في مكافحة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري على الطرق وداخل الأحياء لرفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية، وبما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة، ويسهم في أمن وسلامة الغذاء المقدم للسكان والزائرين.

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