Icon

لا علاقة لـ الكوارع بزيادة الكولاجين في الجسم Icon أول مكالمة بين وزيري دفاع واشنطن وموسكو بعد حادث البحر الأسود Icon تحذير عالي المستوى من الأمن السيبراني بشأن منتجات Lenovo Icon قرار مفاجئ من الهلال قبل مواجهة النصر والاتحاد في دوري روشن Icon حالة واحدة تمنح لجنة الانضباط الفرصة لمعاقبة كريستيانو رونالدو Icon إحباط تهريب مخدرات بطريقة مبتكرة بمطار القاهرة Icon توقعات باستمرار الأمطار على الرياض يعقبها كتلة هوائية Icon هدف يُهدي الريال ضد ليفربول بطاقة العبور لربع نهائي دوري أبطال أوروبا Icon غرق 14 شخصًا بفيضانات ضربت الولايات المنكوبة بتركيا Icon نابولي يعبر فرانكفورت بثلاثية ويصعد لربع نهائي دوري الأبطال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

مشاهير
حصاد اليوم
تم الاتفاق مع شركة لحراستها وحمايتها من العبث

إجراءات أمنية جديدة في فيلا محمد صلاح بعد ضبط اللصوص

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٥ مساءً
إجراءات أمنية جديدة في فيلا محمد صلاح بعد ضبط اللصوص
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تنوي أسرة نجم كرة القدم المصري، محمد صلاح، اتخاذ إجراءات أمنية جديدة في فيلته بالقاهرة الجديدة، بعد ساعات قليلة من القبض على مرتكبي واقعة اقتحامها وسرقتها وإعادة المسروقات على ‏يد الشرطة.

حلول سريعة

وقال عبد العزيز البمبي خال اللاعب محمد صلاح، أن والده تواجد في فيلته من أجل إيجاد حلول سريعة ‏لمنع تكرار التجربة الصعبة، حيث سيتم الاتفاق مع شركة متخصصة في الخدمات ‏الأمنية” لحراسة منزل نجم ليفربول الإنجليزي وحمايته من عبث اللصوص، بجانب أمن المدينة، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

وكانت وزارة الداخلية المصرية، قد كشفت ملابسات الحادث، منذ ورود بلاغ بالواقعة، وهي ‏كالآتي: عكف رجال الأمن على إجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال تتبع خطوط السير في ‏المنطقة حتى تمكنوا من تحديد مرتكبي الواقعة.

تفاصيل الجريمة

وسبق لللص الأول، العمل كفرد أمن في المجمع السكني الذي يضم فيلا صلاح، والثاني ‏شريكه في السرقة ويعيشان في محافظة الإسماعيلية.

وبحسب وزارة الداخلية، تمت السرقة مطلع الشهر الحالي وتحديدا في 2 مارس، حيث تسلق المتهمان السور ‏الخلفي للفيلا، ونجحت قوات الشرطة في إلقاء القبض على المتهمين وضبط كافة المسروقات، وهي عدد من ‏الأحذية الرياضية وميدالية فضية وقطعة من الكريستال وعدد من أجهزة الريسيفر.

جهود رجال الأمن

ويوضح خال صلاح أن رجال الأمن عكفوا منذ اللحظة الأولى لتلقيهم البلاغ ‏على رفع البصمات وتفريغ الكاميرات، وعملوا بسرعة ودقة في الوقت نفسه من أجل الوصول إلى الجناة ‏في وقت قصير، منوها إلى تعاونهم مع أسرة الهداف التاريخي للـ”ريدز” طوال عمليات التحقيق.

ويؤكد البمبي أن المهتمين كانت لديهما معرفة كاملة بأن الفيلا ملك لصلاح، بحكم عمل أحدهما في المجمع منذ فترة، موضحًا أن ذلك دفعهما إلى ارتكاب السرقة ‏طمعا في العثور على مقتنيات ثمينة، اعتمادًا على غياب صلاح عن الفيلا لفترات طويلة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ماسك يهدد بفصل موظفي تويتر بسبب فيديو بايدن
العالم

ماسك يهدد بفصل موظفي تويتر بسبب فيديو...

العالم
ترقية أبناء الشيخ سعد بن ناله القرني
المجتمع

ترقية أبناء الشيخ سعد بن ناله القرني

المجتمع
تحذير من إساءة استعمال الوثائق السرية الحكومية
السعودية اليوم

تحذير من إساءة استعمال الوثائق السرية الحكومية

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
وظائف

وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وظائف
دولة تمنح المتزوجين الجدد إجازة 30 يومًا
غرائب

دولة تمنح المتزوجين الجدد إجازة 30 يومًا

غرائب
وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
السعودية اليوم

وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

السعودية اليوم
وزير الدفاع البريطاني: علاقتنا مع المملكة قوية وعميقة
السعودية اليوم

وزير الدفاع البريطاني: علاقتنا مع المملكة قوية...

السعودية اليوم
السعودية اليوم

تدريب 3 آلاف موجه طلابي لتنمية قدراتهم...

السعودية اليوم