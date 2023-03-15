إجراءات أمنية جديدة في فيلا محمد صلاح بعد ضبط اللصوص

تنوي أسرة نجم كرة القدم المصري، محمد صلاح، اتخاذ إجراءات أمنية جديدة في فيلته بالقاهرة الجديدة، بعد ساعات قليلة من القبض على مرتكبي واقعة اقتحامها وسرقتها وإعادة المسروقات على ‏يد الشرطة.

حلول سريعة

وقال عبد العزيز البمبي خال اللاعب محمد صلاح، أن والده تواجد في فيلته من أجل إيجاد حلول سريعة ‏لمنع تكرار التجربة الصعبة، حيث سيتم الاتفاق مع شركة متخصصة في الخدمات ‏الأمنية” لحراسة منزل نجم ليفربول الإنجليزي وحمايته من عبث اللصوص، بجانب أمن المدينة، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

وكانت وزارة الداخلية المصرية، قد كشفت ملابسات الحادث، منذ ورود بلاغ بالواقعة، وهي ‏كالآتي: عكف رجال الأمن على إجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال تتبع خطوط السير في ‏المنطقة حتى تمكنوا من تحديد مرتكبي الواقعة.

تفاصيل الجريمة

وسبق لللص الأول، العمل كفرد أمن في المجمع السكني الذي يضم فيلا صلاح، والثاني ‏شريكه في السرقة ويعيشان في محافظة الإسماعيلية.

وبحسب وزارة الداخلية، تمت السرقة مطلع الشهر الحالي وتحديدا في 2 مارس، حيث تسلق المتهمان السور ‏الخلفي للفيلا، ونجحت قوات الشرطة في إلقاء القبض على المتهمين وضبط كافة المسروقات، وهي عدد من ‏الأحذية الرياضية وميدالية فضية وقطعة من الكريستال وعدد من أجهزة الريسيفر.

جهود رجال الأمن

ويوضح خال صلاح أن رجال الأمن عكفوا منذ اللحظة الأولى لتلقيهم البلاغ ‏على رفع البصمات وتفريغ الكاميرات، وعملوا بسرعة ودقة في الوقت نفسه من أجل الوصول إلى الجناة ‏في وقت قصير، منوها إلى تعاونهم مع أسرة الهداف التاريخي للـ”ريدز” طوال عمليات التحقيق.

ويؤكد البمبي أن المهتمين كانت لديهما معرفة كاملة بأن الفيلا ملك لصلاح، بحكم عمل أحدهما في المجمع منذ فترة، موضحًا أن ذلك دفعهما إلى ارتكاب السرقة ‏طمعا في العثور على مقتنيات ثمينة، اعتمادًا على غياب صلاح عن الفيلا لفترات طويلة.