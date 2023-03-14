إجلاء الرئيس الصومالي قبل إلقاء كلمة بمؤتمر تعليمي

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أجلت السلطات الصومالية، الرئيس حسن شيخ محمود الذي كان يتهيأ لإلقاء كلمته في مؤتمر تعليمي، بعد نشوب حريق محدود أمس الاثنين، في خيمة داخل مطار مقديشو الدولي.
ووفقًا لوسائل إعلام محلية، تم إجلاء الرئيس الصومالي وكبار المسؤولين، ونقل جميع الأشخاص إلى خارج الخيمة، بينما تفرغت السلطات الأمنية لإخماد الحريق المفاجئ.
وطلب وزير التعليم، فارح شيخ عبدالقادر، بعد نشوب الحريق وأثناء البث المباشر، مغادرة الرئيس حسن شيخ محمود ونائب رئيس الوزراء صالح جامع المؤتمر.
ويعود سبب نشوب الحريق إلى تماس كهربائي، وفق مسؤولين مشاركين في المؤتمر التعليمي، بينما لم يُسفر الحادث عن إصابات حتى الآن (10: 20 بتوقيت جرينتش).
وفور نشوب الحريق صعد وزير التعليم على منصة الخطاب ليعلن الحادث، ويطلب من الرئيس ونائب رئيس الوزراء مغادرة القاعة، إلى حين التغلب على الحريق.
وتظهر لقطات مغادرة الرئيس حسن شيخ محمود لحظة إعلان المتحدث باسم المؤتمر تعليقه إلى حل المشكلة، ويتم قطع البث المباشر قبل إخلاء المشاركين من القاعة.