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فوضى تعم البلاد بعد سقوط قتلى

إجلاء 40 ألف شخص في ماليزيا بسبب الفيضانات

السبت ٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٨ مساءً
إجلاء 40 ألف شخص في ماليزيا بسبب الفيضانات
المواطن - فريق التحرير

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قال مسؤولون في ماليزيا، اليوم السبت، إن فيضانات ناجمة عن سقوط الأمطار الغزيرة لأيام أجبرت 40 ألف شخص على الفرار من منازلهم في ولاية جوهور في جنوب البلاد على الحدود مع سنغافورة، وإن أربعة على الأقل لقوا حتفهم خلال الأسبوع الماضي.

إغاثة النازحين

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، إن السلطات أقامت أكثر من 200 ملجأ إغاثة للنازحين بسبب الفيضانات.

وتُعد الفيضانات معتادة في ماليزيا خلال موسم الأمطار السنوي من أكتوبر إلى مارس، لكن هطول الأمطار هذا الأسبوع جعل الكثيرين من سكان جوهور يتدافعون للعثور على مأوى.

موسم الأمطار

وذكر محمد نور سعد، البالغ من العمر 57 عامًا، من سكان بلدة يونغ بينغ بمنطقة باتو باهات في جوهور، لرويترز: “اعتدنا الاستعداد دائما لموسم الأمطار في نوفمبر وديسمبر”.

وأضاف: “كل منزل كان لديه قارب، ولكن الآن مع الطقس غير المتوقع، يبدو أننا لسنا مستعدين وأصبح الوضع فوضويًا”.

الفيضانات

وفي حين أن جوهور الأكثر تضررًا، اجتاحت الفيضانات ولايات أخرى وتسببت في نزوح المئات.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من هطول المزيد من الأمطار في الأيام المقبلة، معظمها في الولايات الجنوبية.

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