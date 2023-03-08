إحالة جانيين إلى النيابة العامة لتورطهما في جرائم سرقة وسلب

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ألقت شرطة منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، القبض على مواطنين لارتكابهما حوادث جنائية تمثلت في سلب المحال التجارية باستخدام مركبة مسروقة تم استردادها، وضبط بحوزتهما 33 قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي.
وأوضح الأمن العام، في بيان، أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.