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القبض على مهربيها من مواطنين ومخالفين

إحباط تهريب أكثر من 35 طنًا من القات و483.3 كجم من الحشيش

الأربعاء ٢٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٦ مساءً
إحباط تهريب أكثر من 35 طنًا من القات و483.3 كجم من الحشيش
المواطن - فريق التحرير

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أعلن حرس الحدود، إحباط محاولات تهريب 35 طنًا و176 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر و483.3 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر.

تفاصيل الضبط

وقال حرس الحدود في بيان إنه دورياته في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك ومكة المكرمة أحبطت محاولات تهريب مواد مخدرة وقبضت على مهربيها. وذلك خلال الفترة من 14/8/1444 هـ، وحتى 26/8/1444 هـ.

 

وأوضح أنه تم القبض على 257 متهمًا، من بينهم 14 مواطنًا، و243 مخالفًا لنظام أمن الحدود، حيث تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

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