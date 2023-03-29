إحباط تهريب أكثر من 35 طنًا من القات و483.3 كجم من الحشيش

أعلن حرس الحدود، إحباط محاولات تهريب 35 طنًا و176 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر و483.3 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر.

فيديو | حرس الحدود يحبط محاولات تهريب أكثر من 35 طنا من القات و 483.3 كيلو غراما من الحشيش المخدر#الحرب_على_المخدرات#الإخبارية pic.twitter.com/ZUClrNqEn6 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 29, 2023

تفاصيل الضبط

وقال حرس الحدود في بيان إنه دورياته في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك ومكة المكرمة أحبطت محاولات تهريب مواد مخدرة وقبضت على مهربيها. وذلك خلال الفترة من 14/8/1444 هـ، وحتى 26/8/1444 هـ.

إحباط محاولات تهريب (35) طنًا و(176) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر و(483.3) كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر.#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/ZmICPCwyGq — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) March 29, 2023

وأوضح أنه تم القبض على 257 متهمًا، من بينهم 14 مواطنًا، و243 مخالفًا لنظام أمن الحدود، حيث تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.