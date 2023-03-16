إحباط تهريب مخدرات بطريقة مبتكرة بمطار القاهرة

أحبطت جمارك مطار القاهرة، عدة محاولات لتهريب المخدرات والممنوعات بطرق غير تقليدية.

بيان الجمارك

ووفقًا لبيان الجمارك: “فقد ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي المدير العام، راكبًا مصريًّا بحوزته سيف، وراكبًا أجنبيًّا من أصل مصري بحوزته شيش إلكترونية بداخلهم زيت الماريخوانا وأجهزة لاسلكي وأدوات تستخدم في صالات القمار، وراكبًا أجنبيًّا آخر من أصل مصري بحوزته عملات أثرية ونظارة ميدان”.

واستطرد البيان: “أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من دار السلام استوقف أحد مأموري الجمارك أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر بحوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ وجود جسم معدني داخل إحدى حقائب الراكب، قام مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بتكليف مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًّا؛ مما أسفر عن ضبط سيف داخل جراب من الخشب، أفاد تقرير إدارة الحماية المدنية بالمطار بأنه محظور حيازته طبقًا للقانون رقم 394 لسنة 1954”.

الحالة الثانية

وأردف البيان أن “الحالة الثانية كانت بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيويورك حيث تم ضبط راكب أجنبي من أصل مصري بحوزته 5 تانكات شيش إلكترونية بداخلهم زيت الماريخوانا المخدر و10 أجهزة لاسلكي أفاد تقرير إدارة الحماية المدنية بأنه يلزم لحيازتهم تصريح من الأمن العام و37 وحدة تستخدم في صالات القمار، تم الضبط بواسطة عدد من مأموري الجمرك مدير الحركة”.

وأوضح البيان أن “الحالة الثالثة كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من دبلن عندما استوقف رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة والذي أنكر أيضًا حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية داخل حقائب الراكب، قامت مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًّا؛ مما أسفر عن ضبط عملتين 3 عملات معدنية أفاد تقرير مفتشي الآثار بمطار القاهرة بأن عملتين منهم ترجعان لعصر الأشراف العلويين بالمغرب والعملة الثالثة لأحد الأباطرة الرومان وبعد العرض على رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية أفاد التقرير بأن جميعهم يخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، كما تم ضبط نظارة ميدان مع نفس الراكب أفاد تقرير إدارة الحماية المدنية بالمطار بأنه يلزم لحيازتها تصريح من الأمن العام شارك في الضبط عدد من مأموري الجمرك ورئيس القسم بإدارة الأمن الجمركي ومدير الحركة”.

تحرير محضر

وأمر مدير الإدارة الثانية بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 55 لسنة 2023 ضد الراكب الاول وأمر فتحي فوزي مدير الإدارة الثالثة بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 56 لسنة 2023 ضد الراكب الثاني، كما أمر الدكتور حسين عبدالله هيكل مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 57 لسنة 2023 ضد الراكب الثالث، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الركاب الثلاثة للنيابة المختصة.