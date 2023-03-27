إحباط تهريب 41.7 كجم من الحشيش في جازان

أحبطت دوريات حرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 41.7 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المُهَرَّبَاتِ لجهة الاختصاص.

تهريب آخر بعسير

وفي وقت سابق، أحبطت دوريات حرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب 92 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المُهربات لجهة الاختصاص.