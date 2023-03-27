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تم تسليم المهربات لجهة الاختصاص

إحباط تهريب 41.7 كجم من الحشيش في جازان

الإثنين ٢٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٩ صباحاً
إحباط تهريب 41.7 كجم من الحشيش في جازان
المواطن - واس

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أحبطت دوريات حرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 41.7 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المُهَرَّبَاتِ لجهة الاختصاص.

تهريب آخر بعسير

وفي وقت سابق، أحبطت دوريات حرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب 92 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المُهربات لجهة الاختصاص.

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