ممرات المشاة بتبوك متنفس ميداني للعوائل والشباب في رمضان البكيري: النصر مُلزم بدفع 5 ملايين يورو ومهدد بالمنع من التسجيل فترتين ! إعلام عبري: نتنياهو قد يتراجع عن التعديلات القضائية لقطات لجهود رجال المرور في خدمة ضيوف الرحمن بمكة المكرمة الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب بعد فقدان السيطرة إحباط تهريب 41.7 كجم من الحشيش في جازان البنك الأهلي يقسو على الزمالك بثلاثية توضيح هام من تقويم التعليم بشأن نتائج الرخصة المهنية تبرعات حملة اكتتاب جود الإسكان تتجاوز 450 مليون ريال البرتغال تُمطر شباك لوكسمبورج بسداسية في ليلة تألق رونالدو
أحبطت دوريات حرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 41.7 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المُهَرَّبَاتِ لجهة الاختصاص.
وفي وقت سابق، أحبطت دوريات حرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب 92 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المُهربات لجهة الاختصاص.